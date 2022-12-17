新北三鶯文創整合 轉運站試營運環狀公車遊景點

新北市交通局指出，配合推動三鶯文創整合計畫，三鶯轉運站與停車場今天起試營運、免費停車；另新闢「731陶藝山水」環狀線公車串連鶯歌重要風景點，即起至25日止免費試乘。

新北市交通局今天發布新聞稿，交通局副局長林麗珠表示，鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街等著名觀光景點，假日常壅塞，為舒緩鶯歌老街道路交通、因應未來新北市美術館的人潮，市府興建三鶯轉運站及停車場，提供更多停車空間與轉乘公共運輸便利性。

林麗珠說，三鶯轉運站鄰近新北市美術館，候車亭以飛翔羽毛造型，運用鋼板及骨架方向呈現速度與方向性；三鶯轉運站停車場有16格大客車位、97格小型車位及130格機車位，即日起試營運至明年1月11日，開放免費停車。

交通局表示，明年1月12日起三鶯轉運站及停車場正式營運後，汽車平日臨停每小時新台幣20元、假日臨停每小時40元；大客車平日臨停每小時40元、假日臨停每小時80元；機車臨停每小時10元。停車場也提供月票服務，有停車需求的民眾可至交通局官網詳閱抽籤辦法。

交通局指出，配合市府推動三鶯文創整合計畫，還調整既有公車917、939副、981、5005等4條路線，增加停靠三鶯轉運站。

另外，新闢「731陶藝山水」環狀線公車，從三鶯轉運站到新北市美術館、陶瓷博物館、陶瓷老街、三號公園、南鶯集會所（建國市場）、鶯歌火車站、孫臏廟、孫龍步道、鶯歌石等景點，全線共14站，即日起至12月25日止，提供免費試乘。