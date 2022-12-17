安坑輕軌履勘時間未定 恐延到2023年初才通車

安坑輕軌從2016年動工，原本預定在今年底可順利通車，但傳出可能要延後明年初才能通車。新北市捷運局說明，目前已完成初勘作業，待初勘委員確認改善內容完成後，將再提報交通部，由履勘委員決定履勘日期，若近期無法決定好日期，是有機會延後到明年才通車。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站。起點十四張站則可與環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間，對於安坑地區發展十分具重要性。安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。

歷經6年工期，安坑輕軌主要工程目前已經完工，新北捷運局並於本月11日辦理初勘作業，不過初勘仍有「履勘前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」16項及「後續建議改善事項」10項，預計在12月底才能提報交通部辦理履勘。

安坑輕軌的完工通車被視為新北市長侯友宜第一任期的重要政績之一，除了捷運局多次對外宣稱將於年底完工通車外，侯友宜在今年8月31日受訪時也表示，儘管受到原物料上漲、缺工缺料的挑戰，但仍然希望在年底完工。

新北市捷運局表示，安坑輕軌預計年底完工通車為目標，目前已全面完工，12月11日已完成初勘作業，結論為履勘前必要改善項目僅四項，正加緊辦理當中，預計年底可提報交通辦理履勘作業，將積極爭取交通部加速辦理完成履勘作業，待取得營運許可並在安全無虞情形下，擇期通車營運。新北尊重後續交通部安排，目前沒有通車時間表。