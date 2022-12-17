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齊柏林與林育良作品對話 新方式顛覆攝影展經驗

中央社／ 新北17日電

看見‧齊柏林基金會今天表示，與攝影藝術家林育良Makoto Lin，在新北市淡水「齊空間」聯展齊柏林與林育良的作品，以新的視角、想像，重新察覺新地景主義攝影觀念及攝影語彙。

看見‧齊柏林基金會執行長萬冠麗今天告訴中央社記者，基金會在新北市淡水規劃全新的「齊空間」，獲得許多人對這塊土地及齊柏林作品的迴響。

她說，為進一步探索全新的視野，邀攝影藝術家林育良Makoto Lin與齊柏林的作品對話，透過全新的展演方式，顛覆以往觀看的攝影展經驗。

基金會新聞稿表示，齊柏林提供觀者從空中觀看土地的方式，林育良則讓涇渭分明的紀實與編導攝影融為一體，讓人有另一種觀看權力的方式。

基金會表示，這項展覽即日起至2023年2月28日，聯展透過不同的時間軸，發掘出齊柏林作品不同以往的藝術性；在林育良的作品裡，結合新地景主義攝影觀念，以虛、實的角度，探索出獨有的國家場域攝影語彙。

基金會說，策劃聯展希望再解讀攝影藝術，齊柏林與林育良兩者的藝術作品，延展影像共振的結構，帶給人們視覺的新感官。兩者不同的影像創作過程，藉由藝術家彼此對話，轉化、延伸新的思想和意義。

林育良以新聞稿表示，藝術家打破人們慣以建立的觀看經驗，透過不同的展演方式，形塑並探索視覺經驗，讓人透過新視角、凝視、想像中，重新察覺藝術的可能性。

藝術家

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