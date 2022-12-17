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熊好券人人有獎金額超越預算 議員批：北市府在賭博？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員吳沛憶表示，把10月份抽籤發送的熊好券面額，加上昨天終極加碼人人有獎的金額，已經超過當初編列的預算。記者鍾維軒／攝影
台北市議員吳沛憶表示，把10月份抽籤發送的熊好券面額，加上昨天終極加碼人人有獎的金額，已經超過當初編列的預算。記者鍾維軒／攝影

北市府昨宣布熊好券2.0「終極加碼」，北市議員吳沛憶就發現，熊好券總預算為5.13億，10月25日抽籤已發出面額3億5950萬，而終極加碼後，發出面額也超過3.3億，相加金額至少6億9000萬元，早已超出預算，批評柯市府在賭博

「熊好券2.0」使用期限在18日即將截止，市府昨天再推出終極加碼回饋，只要曾登記熊好券2.0的台北通會員，系統將自動派發登記時選擇的熊好券各一張，使用時間仍到18日截止。

不過吳沛憶發現，10月登記抽籤時，北市府就已發出3億5950萬面額的熊好券，昨日終極加碼後，以先前公布334萬6701抽籤人次、每人100元計算，發出的熊好券總額達3億3400萬，目前已發出的總額至少達6億9000萬元，比預算金額超出1億8000萬元，沒有把特店禮跟加碼抽包括在內。

吳沛憶表示，從個別券種來看，超出預算的狀況更明顯。以藝文券為例，預算2000萬，抽籤時已全額發出，但登記人數達31萬6000人，以每個人100元計算，終極加碼發出的總面額達3159萬，以超出藝文券預算2.5倍；市集券有85萬7000人登記，抽籤時發放3650萬，終極加碼發出去8568萬，發出總額是預算3倍。

吳沛憶指出，若藝文券使用率超過39%、市集券超過33%，預算就會不敷使用，市府根本是在賭博，下注使用率不會高，也難怪會出現3天內要民眾用掉住宿券的奇怪設計。她提到過去曾建議延長使用期限，讓預算有效執行，沒想到使用率低市府竟廣發，「這是會伴隨預算不足的傷身特效藥。」

吳沛憶反問北市府，「這有經過內部討論嗎？賭博式決策如何產生的？」，對可能超支千萬至上億的風險，必須有清楚交代跟因應方案，否則柯文哲拍拍屁股就走，留下公務員跟下任市府背鍋。

吳沛憶 北市 賭博

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