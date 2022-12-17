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新住民二代多失根 新北開辦新住民7語共備、開課率34%

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今日舉辦「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，現場逾百名教學支援人員齊聚。圖／新北教育局提供
新北教育局今日舉辦「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，現場逾百名教學支援人員齊聚。圖／新北教育局提供

新住民人口來台多學習中文，新住民第二代反而失去向父母學習的機會。新北新住民人口及其子女人口數也逾11萬人，因此新北市2018年成立新住民語文7語共備社群，如今開課率達34%。教育局長張明文說，歸功於輔導團、公開觀議課及評選表揚計畫，激勵教支人員精進教學。

新北教育局今日舉辦「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，現場逾百名教學支援人員齊聚。教育局說，新北2018年起成立新住民語文7語共備社群，由督學及輔導團校長擔任師傅，運用公開觀議課，提升教支人員教學及科技能力。

教育局說，今年評選表揚計畫有5位在語文教學、校園服務及公共領域獲獎，包括教支人員嚴永真，協助馬來西亞語教材編輯，擔任多元文化人才培訓講師；阮采婷積極推動越南語文教學，參與新二代皇冠海岸光榮培力計畫。

另外，來自越南的阮紅女和學校合推國際教育四堂課，充實國際文教中心資源；教支人員武氏芳恆服務多所偏鄉國中小，成立八里新住民關懷協會，推動公益；而來自印尼的慕雅妮在教學之餘，擔任社會局新住民燦爛新女力培力講員、三重新住民家庭服務中心志工與通譯人員，服務新住民朋友。

秀朗國小校長曾秀珠說，新住民語文輔導小組規畫進階組社群假日課程，以數位轉型直播教學為主題，善用數位工具，紀錄教學歷程。民眾可透過數位平台，學習新民語，或參與多元文化活動。這次成果發表會，教學支援人員分享東南亞語文創意教學，還發表各國戲劇舞蹈藝術文化，彼此交換教學心得，探究課程設計、教學策略、評量方式等。

新北教育局今日舉辦「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，現場逾百名教學支援人員齊聚。圖／新北教育局提供
新北教育局今日舉辦「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，現場逾百名教學支援人員齊聚。圖／新北教育局提供

新住民 教育局

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