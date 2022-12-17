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金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然 黃博館展示礦脈模型

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供
金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館為讓民眾了解金瓜石地表下，金銅礦脈與採集坑道之間的關係，彙整「台灣金屬經濟礦物」書中的圖資，以金瓜石含金最多的本山礦脈為本，等比例設計出透明壓克力礦脈模型，放置在大地館3樓展示，讓遊客一目了然。

金瓜石產金曾為東亞之冠，是歷史上知名的金礦山，金礦山的傳奇，跟蘊藏在礦山底下的金礦脈密不可分。目前在金瓜石留下總長約600多公里的本山坑道，便是依著南北向延伸礦脈挖掘，各式大大小小的水平坑道與垂直豎井縱橫交織，在金瓜石的地底下形成了巨大的迷宮。

黃金博物館館長謝文祥說，金瓜石礦山有本山、長仁、粗石山、草山等礦脈，其中本山礦脈便出產了金瓜石九成的金礦。

為讓民眾理解在礦山地表下，金礦脈與採集坑道之間的關係，黃金博物館彙整「台灣金屬經濟礦物」書中的圖資，以金瓜石含金最多的本山礦脈為本，等比例設計出透明壓克力礦脈模型，放置在大地館3樓展示。

這座模型雖然不大，卻標誌了各式各樣的金礦密碼，一目了然透視礦山地底下的坑道與礦體分布，相當精緻而有趣。

大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有受人歡迎「深入坑道」VR體驗。展覽也以礦山地質、地理為經緯，介紹北海岸這座礦山的山、水、聚落、植被之間的關係，讓民眾可以透視礦山形成的來龍去脈，並認識礦山人與土地互動的結果。

黃金博物館歡迎民眾走訪大地館，更多展覽活動訊息，歡迎至黃金博物館粉絲頁查詢。

金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供
金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供
金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供
金瓜石地下金銅礦脈網絡一目了然，黃博館展示礦脈模型。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館 金瓜石

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