新北毛寶貝耶誕趴有市集、義診 現場還能打狂犬病疫苗
新北歡樂耶誕城每年都吸引許多民眾到訪，耶誕夜、耶誕節人潮更多。新北動保處把握人流最多時間點，在12月24日於板橋車站站前廣場舉辦毛寶貝幸福耶誕趴，除規畫特殊寵物區讓民眾互動，還邀請新北市警局警犬隊、防檢局檢疫犬演示工作技能，此外，現場也有獸醫師寵物兔義診服務及寵物耶誕市集。
動保處指出，2022毛寶貝幸福耶誕趴12月24日在板橋車站站前廣場登場，民眾可以寵物穿著白色衣服或配件來參與寵物盛會，活動從上午10點到下午4點活動不間斷。此外，今年毛寶貝幸福耶誕趴規畫特殊寵物互動區，並民間特殊寵物團體及店家合作，讓民眾可以近距離親近巨型陸龜、可愛兔子、寵物鳥類。
動保處說，寵物耶誕市集當日舞台活動不僅有合奏團音樂演奏，還特別邀請新北市警察局警犬隊及防檢局檢疫犬上台演示工作技能。另外，動保處也規畫愛心犬貓認養區，現場認養馬上送寵物飼料、量身訂做衣服等耶誕大禮包，若飼主帶家中犬貓來活動現場，皆可享有免費晶片施打及狂犬病疫苗注射，。
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