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首波寒流來襲 新北啟動街友與獨居老人寒冬送暖關懷機制
今年首波寒流來襲，為關懷新北市在街弱勢街友及獨居老人，新北市副市長劉和然於16日晚上22點，帶領市府團隊關懷街友共訪視18名街友，除送上厚外套、暖暖包、睡袋、泡麵等，也力勸街友入住中途之家，或市府合約旅館。同時通令各區公所關心提醒獨居，長輩的居家安全，希望弱勢民眾能平安度過寒冬。
劉和然昨天前往新莊體育園區夜訪街友，遇到露宿於景觀亭約1年多的阿瑋，阿瑋表示，自己原本在宜蘭有固定的工作，因為工作意外受傷後失業，付不出房租被房東趕出來，淪落為街友，雖然身體上沒有以前靈活，但他依舊努力生活及工作，希望能早日重返社區。看到市府團隊及志工前來關心、發放物資，非常感動。
劉和然表示，近期氣溫直線下降，提醒市民朋友注意保暖，尤其是街友及獨居老人的安全，市府準備有充足的安置床位與禦寒物資，包括優先勸導街友入住緊急安置處所，或是入住合作的旅社，協助街友度過寒冬。
對於不願接受收容者，也給予暖暖包、睡袋、外套等禦寒物資，並且透過志工或里長慰問獨居老人，配合宣導家電使用安全，務必留意低溫期間各項電器用品、熱水器使用安全，保障市民寒冬期間的人身安全。
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