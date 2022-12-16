工地9樓吊料機運磁磚掉落…砸中移工當場身亡 職安調查中

台中市梧棲區一處工地昨天傍晚4時30分傳公安意外，9樓吊料機傾斜，載運的磁磚掉落，砸中正在地下2樓工作的38歲越南籍楊姓男移工。台中市勞工局說明，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心派員調查中，勞工局同步啟動職業災害勞工個案主動服務計畫機制，並協處關懷。

勞工局說明，本案為民間企業承攬的集合住宅新建工程，由一家工程行承攬泥作工程，再交付林姓業者承攬。楊姓移工為林姓業者所雇，昨天下午3時40分左右，作業人員在9樓進行電梯直井吊料作業，吊料過程物品脫落，擊中位於地下2樓的楊姓勞工，當場死亡。

勞工局指出，此案勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心派員檢查，目前正調查中，如查確有違反職業安全衛生法令，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。另勞工局已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。