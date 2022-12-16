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台中好聖誕12月18日點燈 1002位聖誕老人齊聚報佳音

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
12月18日晚間在市府前廣場舉辦網美聖誕樹點燈晚會，現場設計6座彩繪玻璃般的聖誕樹(示意圖)。圖／台中市政府提供
12月18日晚間在市府前廣場舉辦網美聖誕樹點燈晚會，現場設計6座彩繪玻璃般的聖誕樹(示意圖)。圖／台中市政府提供

台中市民政局迎接聖誕節，推出「2022台中好聖誕-愛邸家」系列活動，將於18日起一連4天在市府前廣場舉辦公益耶誕市集，接著24日在市後廣場舉行千人聖誕老人平安夜晚會，號召1002位聖誕老人齊聚，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，為後疫情時代傳遞幸福溫暖。

一年一度由民政局主辦的「台中好聖誕-愛邸家」活動，今年以「家庭、溝通、傳遞愛」為主題，台中市教會發展策略聯盟協會承辦，將於12月18日在市府廣場登場，當天下午由「耶詩!Song啦!」聖誕熱音大賽揭開序幕，並安排公益市集園遊會、親子遊戲站、聖誕祝福站及集點摸彩等系列活動；當晚舉辦網美聖誕樹點燈晚會，現場設計6座彩繪玻璃般的聖誕樹，飄散濃濃耶誕氛圍。

12月18日至21日晚間於市府前廣場的「公益耶誕市集」，安排60個攤位，吃喝玩樂一次滿足。此外，還有親子手作體驗，集結台中29區特色的聖誕祝福站，以及邀請弘光大學生物醫學工程系教授鮑建國率領學生團隊，現場免費為65歲以上銀髮族做體適能檢測。

12月24日活動，當天下午先由「金勾盃」兒童青少年街舞大賽，晚上「典躍舞團」帶來活力四射的開場表演，並有1002位聖誕老公公齊聚，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，場面壯觀，期望在後疫情時代傳遞溫暖給所有人。

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