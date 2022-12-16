新北推動永續 成立專責委員會研擬氣候變遷自治條例

新北市府今舉辦2022永續城市論壇，以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為主軸，探討企業如何在兼顧營運獲利下執行淨零碳排。新北副市長劉和然說，新北作為全台人口最多的城市，市府成立專責的委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例，落實淨零思維。

劉和然說，新北市府2019年率先提出永續發展目標新北市自願檢視報告，今年8月24日更提出「新北2050淨零路徑暨行動氣候行動白皮書」，並成立專責的氣候變遷能源對策執行委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例作為政策執行上的法理依據，讓新北市從工業、運輸及住商三部門著手落實淨零思維。

經發局說，本次論壇三大議題轉能轉型、綠色交通及打造永續生活，細部討論汰役電池虛擬電廠、智慧聯網共享運具、淨零碳排解方，除主題演講及專題論壇外，會場還另設有專題展示區，可深入了解新北淨零碳排的核心行動方案，攜手產業、市民一起迎接挑戰與變革。

經發局補充，目前已建置能源資訊平台針對再生能源建置提供分析數據，用大數據讓新北市相關資訊有更完整資料；在產業的生產面用智慧化推動能源翻轉、同步支持綠色運具配合5G發展帶來交通變革。最後兩階段發展減碳調適，先近零再淨零，促使循環經濟茁壯發展。