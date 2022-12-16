快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

新北推動永續 成立專責委員會研擬氣候變遷自治條例

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市副市長劉和然今舉辦2022永續城市論壇。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然今舉辦2022永續城市論壇。記者劉懿萱／攝影

新北市府今舉辦2022永續城市論壇，以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為主軸，探討企業如何在兼顧營運獲利下執行淨零碳排。新北副市長劉和然說，新北作為全台人口最多的城市，市府成立專責的委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例，落實淨零思維。

劉和然說，新北市府2019年率先提出永續發展目標新北市自願檢視報告，今年8月24日更提出「新北2050淨零路徑暨行動氣候行動白皮書」，並成立專責的氣候變遷能源對策執行委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例作為政策執行上的法理依據，讓新北市從工業、運輸及住商三部門著手落實淨零思維。

經發局說，本次論壇三大議題轉能轉型、綠色交通及打造永續生活，細部討論汰役電池虛擬電廠、智慧聯網共享運具、淨零碳排解方，除主題演講及專題論壇外，會場還另設有專題展示區，可深入了解新北淨零碳排的核心行動方案，攜手產業、市民一起迎接挑戰與變革。

經發局補充，目前已建置能源資訊平台針對再生能源建置提供分析數據，用大數據讓新北市相關資訊有更完整資料；在產業的生產面用智慧化推動能源翻轉、同步支持綠色運具配合5G發展帶來交通變革。最後兩階段發展減碳調適，先近零再淨零，促使循環經濟茁壯發展。

新北副市長劉和然說，新北市作為全台人口最多的城市，市府成立專責的委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例，落實淨零思維。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然說，新北市作為全台人口最多的城市，市府成立專責的委員會，研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例、新北市產業自治條例，落實淨零思維。記者劉懿萱／攝影

氣候變遷 劉和然 減碳 再生能源 新北

延伸閱讀

2022永續城市論譠 聚焦，零碳翻轉，新北先行

新北全國首創輪動式科技執法 榮獲台灣雲端物聯網傑出應用獎

北市補助專用垃圾袋抵價券遭轉賣 新北：領取嚴格審核

德國耶誕市集明後天登場 到新北市民廣場體驗傳統美食

相關新聞

假農舍、真豪宅？建商開挖陽明山引民怒 北市府：以最高標檢視

北市仰德大道一處保護區遭建商開挖，居民懷疑是蓋「假農舍、真豪宅」恐破壞水土保持，上午前往台北市政府前抗議，要求應立即停工...

熊好券到期前加碼遭批「撒幣」 北市府：經評估發揮最大效益

台北市政府今天推出熊好券2.0終極加碼活動，藍綠議員批是為了消化預算的浪費之舉；北市府回應，經評估使用率，使熊好券發揮最...

北市跨年卡司全公布 「韓國碧昂絲」孝琳將助陣

台北市觀傳局今天公布最後一波跨年晚會卡司，素有「韓國碧昂絲」之稱的孝琳、Podcast節目「百靈果News」主持人Ken...

2022永續城市論譠 聚焦，零碳翻轉，新北先行

新北市政府舉辦「2022永續城市論譠」今（16）日登場，以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為主軸，探討企業如何在兼顧營運獲利下執行淨零碳排，以及市府與產業攜手跨越能源翻轉的挑戰，以永續城市為目標。

預算花不完、沒人用？ 熊好券2.0變成「通通有獎」

為振興台北市疫後經濟，市府花費5.2億預算準備6種熊好券讓民眾登記抽獎，在使用期限12月18日的前3天，突然「終極加碼」...

北市補助專用垃圾袋抵價券遭轉賣 新北：領取嚴格審核

為關懷弱勢民眾，新北市環保局針對轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。