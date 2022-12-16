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耶誕老人迷路中 新北沉浸式圓頂體驗開展

中央社／ 新北16日電

為迎接耶誕節，位在新北板橋區的府中15即日起展出「Santa迷路中－沉浸式圓頂體驗展」，民眾進入充氣式圓頂內被不同耶誕圖案包圍，沉浸在可愛耶誕老人跳舞與旋轉木馬的動畫世界。

新北市政府文化局今天表示，府中15與國立台灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，引進可適用於多種場域的充氣式投影圓頂，免去穿戴式裝置的不便，民眾只要進入充氣式圓頂中，就會即時呈現四周環繞影像。

新北市文化局說，本次主題搭配耶誕節氛圍，特別邀請手繪插畫家陳鈺明創作4種不同主題影像，以圓頂特殊觀看模式，將動畫製作成以圓心向外擴散的畫面，讓觀眾沉浸在可愛耶誕老人跳舞與旋轉木馬動畫世界，大人小孩都適合觀賞。

「Santa迷路中－沉浸式圓頂體驗展」即日起至29日在府中15的3樓展出，體驗時間為上午10時至12時與下午2時至5時。

動畫 耶誕節 新北

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