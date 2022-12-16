淡水緣道觀音廟愛心不斷 捐助弱勢及破案金
新北市淡水區緣道觀音廟愛心不落人後，捐贈二十萬元給淡水區公所，藉由區公所的平台幫助在地的弱勢民眾，另外廟方也看到淡水警分局破獲詐騙集團救出民眾，也捐出10萬元給警方作為獎勵金。
緣道觀音廟主委黃錦春表示，這次的活動邀請到許多的貴賓來到位於淡水山區的緣道觀音廟，捐出二十萬元給淡水區公所，另外日前淡水警方不斷的破獲藏匿於淡水社區的詐騙集團還有許多刑案保護人民的精神，希望用捐助10萬元來鼓勵警察的辛苦。
淡水緣道觀音廟，雖然深處於淡水番薯里山區，但還是有許多的信眾，上山去參拜。
區長巫宗仁表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，而這次在新北市道教總會的促成之下，廟方也捐助二十萬現金，區公所也表示感謝。
在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言