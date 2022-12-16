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台北市政交接柯市府大頭都沒到 蔣萬安團隊錯愕「像自己人開會」

淡水緣道觀音廟愛心不斷 捐助弱勢及破案金

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市淡水區緣道觀音廟愛心不落人後，捐贈二十萬元給淡水區公所，也捐出10萬元給警方作為獎勵金。圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區緣道觀音廟愛心不落人後，捐贈二十萬元給淡水區公所，也捐出10萬元給警方作為獎勵金。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區緣道觀音廟愛心不落人後，捐贈二十萬元給淡水區公所，藉由區公所的平台幫助在地的弱勢民眾，另外廟方也看到淡水警分局破獲詐騙集團救出民眾，也捐出10萬元給警方作為獎勵金。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，這次的活動邀請到許多的貴賓來到位於淡水山區的緣道觀音廟，捐出二十萬元給淡水區公所，另外日前淡水警方不斷的破獲藏匿於淡水社區的詐騙集團還有許多刑案保護人民的精神，希望用捐助10萬元來鼓勵警察的辛苦。

淡水緣道觀音廟，雖然深處於淡水番薯里山區，但還是有許多的信眾，上山去參拜。

區長巫宗仁表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，而這次在新北市道教總會的促成之下，廟方也捐助二十萬現金，區公所也表示感謝。

在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。

淡水 詐騙集團 愛心 寒流

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