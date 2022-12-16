一年十起車禍 汐止新台五、茄苳路口要改善

汐止區新台五路靠近茄苳路口，路邊畫設了汽、機車停車格，不過，停在路邊的機車，卻好幾次被行經的車子撞，再加上車速都很快，光是這個路段，今年就發生了10起的車禍意外，所以，新北市議員張錦豪會勘，要求改善。

茄苳里長葉雅惠說，事故已經太多次了，在汐止新台五路靠近宏國富邑公車候車亭前方，畫了兩格的汽車格及機車格，不過，一直以來這個路段卻很容易發生車禍意外，其中還有幾次是車子直接撞上停在路邊的機車，主要還是因為車速過快，所以，希望行經的車子能夠遵守交通規則，減速慢行，不然，撞倒路邊機車，也造成社區居民財物損失，引起不少民眾抱怨。

新北市議員張錦豪表示，在新台五路宏國富邑社區對面有汽機車停車格，因為這一段有坡度，車子開下來的時候車速過快就發生擦撞，撞倒停在車格裡機車的情形，在會勘後決議，鑒於事故頻繁，在靠近宏國富邑公車站前，請交通局在路口行穿線與公車停靠站中間繪設槽化線，以提高行車駕駛注意力，並於明年度工程開始後盡速完工，另外在車道上有增加慢字，提醒用路人減速慢行，保障安全。