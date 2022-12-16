淡水馬偕陸橋重建完工 連結觀光與通學廊道

新北市淡水區文化路在市立圖書館淡水分館前的馬偕文化陸橋，因為年久損壞，經過一年的拆除重建，在日前完工啟用，區長巫宗仁也期盼重建陸橋不僅有更穩固的結構，也帶來更美觀的橋體造型，為觀光增添一分新亮點。

淡水區長巫宗仁表示，這一座陸橋連接鄰近四所國中學與大學，還有七個古蹟與風景觀光街區，串連淡水老街與埔頂小白宮的重要交通建設，此外這次還新增了一處觀景平台，讓位於高點的陸橋有更好的視野，搭配上淡水區的代表色淡水青，也融入了陸橋結構，而橋體則是採用與紅毛城相近的顏色，更能夠突出淡水在地的文化特色。

由於原本舊的陸橋使用將近40年的時間，橋體結構已經老化損壞，這次重建斥資1093萬元，增設一處圓形觀景平台，樓梯設計也比較平緩好走，增加舒適性與安全性。

這次工程也不簡單，團隊以透過另設擋土牆措施，來實現陸橋工程，如今這座長27公尺、設有圓形觀景平台的新陸橋，能夠以嶄新樣貌亮相，也為淡水增添一處美麗風景。