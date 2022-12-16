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台北市政交接柯市府大頭都沒到 蔣萬安團隊錯愕「像自己人開會」

汐止區汐碇路排水差 大雨水漫路面難行惹怨

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐碇路16號一帶只要下大雨，路面上就會大範圍積水，新北市議員白珮茹，研商解決辦法。圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐碇路16號一帶只要下大雨，路面上就會大範圍積水，新北市議員白珮茹，研商解決辦法。圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐碇路16號一帶，長期以來，因為排水不良，造成只要下大雨，路面上就會大範圍積水，造成人車通行很不方便，只是反應了好久都沒有改善，所以，今(16)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，研商解決辦法。

文化里長余寶聰說，汐碇路薄荷社區前面的道路邊、以及汐碇路42號處都有一處陰井，每逢大雨的時候，因為排水不良，整個路面都是淤沙積水，所以，就向議員白珮茹陳情，希望協助改善，主要是因為陰井太良，排水不及，希望夠趕快找出辦法，不然每次下雨積水都被罵，好幾年都沒辦法處理，再加上牽涉到一些私人地，但總是要改善才行。

新北市議員白珮茹表示，一邊是社區另一邊是山邊，因為這陣子汐止的雨都非常大，尤其瞬間豪大雨，山上的水整個下來渲洩不了，今天會同相關單位來看，集水井的部分是不是可以再加大，至於側溝排水的部分，因為部分集中的山水都瞬間的排下來，不但馬路上積水，也造成民宅積淹水，所以，會勘請相關單位及顧問公司再規劃，看看針對山區排的問題如何解決。

議員 汐止 淹水

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