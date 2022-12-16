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新北耶誕城體驗異國美食 德國市集12/17登場

中央社／ 新北16日電

新北市政府觀光旅遊局今天表示，新北歡樂耶誕城首次與德國經濟辦事處合作，17日、18日在市府市民廣場舉辦德國耶誕市集，52家以上德國特色攤販、美食與民眾共度週休假期。

新北觀旅局發布新聞稿表示，「2022新北歡樂耶誕城」今年首度與德國經濟辦事處合作，17日、18日中午11時起至晚間10時，在新北市政府的市民廣場舉辦「德國耶誕市集」，集結52家最具德國文化特色攤販，現場包含德國傳統美食、節慶小物等，與民眾共度異國風情的雪白耶誕城。

觀旅局說，德國經濟辦事處連續3年在台灣舉辦「德國耶誕市集」，這次首度攜手新北歡樂耶誕城，將德國代表性美食「德國豬腳」、講究手工製作的「德國香腸燉肉堡」，還有傳統耶誕節慶甜點「史多倫」、「德國啤酒」及豐富香料配方調製的「熱紅酒」在市民廣場與民眾分享，感受歐洲耶誕氣氛的週休假日。帶給民眾年末歡樂的異國體驗。

觀旅局說，除德國美食，市集也販售各式德國產品，包含節慶佈置裝飾品、廚具、家電用品、織品等，兩天都免費入場，體驗與眾不同的耶誕過節氣氛。

觀旅局今天也表示，新北市副市長謝政達、德國經濟辦事處長林百科預計17日下午聯袂體驗豐富多元的市集活動和耶誕城周遭的耶誕氣氛；台東縣副縣長王志輝也將到場向外國友人分享台東農產品。

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德國 耶誕節 紅酒 歡樂耶誕城

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