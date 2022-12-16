熊好券到期前加碼遭批「撒幣」 北市府：經評估發揮最大效益

台北市政府今天推出熊好券2.0終極加碼活動，藍綠議員批是為了消化預算的浪費之舉；北市府回應，經評估使用率，使熊好券發揮最大效益，幫商家導客並創造收益。

北市府表示，熊好券2.0活動結束前3天，再次推出限時消費的終極加碼，凡先前有登記熊好券2.0票券者，只要仍保留有台北通會員身分者，均可獲得熊好加碼券，登記1項者可獲得1張登記票券、登記2項者可各獲得1張登記票券。

不過活動推出後，不少民眾認為期限過短、來不及花，尤其是拿到加碼住宿券的人也很難在短短幾天內再安排出遊及住宿。

藍綠市議員批根本是浪費、消化預算，使用時間過短，顯示北市府規劃不足，且沒有行銷，讓熊好券像是壁紙沒有用。

民進黨市議員簡舒培說，北市府根本是要抽到券的市民幫忙收拾爛攤，推出熊好券加碼活動，但使用時間快到期，市民根本來不及使用，可看出熊好券執行率差，北市府推動振興不認真，此活動看起來是草率撒幣、亂花預算，提供給民眾難以使用的券，根本像壁紙一樣，凸顯北市府規劃不足。

國民黨市議員游淑慧表示，北市府規劃推出的相關熊好券，對台北市景氣或吸引觀光客的成效有限，發放相關券別不是只要刺激台北市民消費，更希望吸引其他縣市到台北市遊玩，但柯文哲在任期對行銷台北市都沒作為，而北市府推出的熊好券，原本以為可刺激景氣，但目前看起來似乎沒用，才會出現剩餘券及加碼活動，北市府根本沒做好行銷，是浪費、消化預算，草率規劃。

台北市政府副發言人魏佑任表示，熊好券2.0的操作方式是如何在限定期間內透過波段加碼來「提升消費次數」，以達到短期刺激消費之目的；本次透過商圈特店禮加碼、問卷加碼、終極加碼，經大數據評估使用率，使其能在預算額度內發揮最大效益，以實質協助商家導客並創造收益。

魏佑任指出，熊好券是以數位票券的模式執行，並非發放現金，因此沒有消化預算的問題出現，只要民眾有使用熊好券，就是實質幫助店家，北市府鼓勵中獎者在期限內使用熊好券消費，協助台北市的商家在限定期間內再振興一次。