假農舍、真豪宅？建商開挖陽明山引民怒 北市府：以最高標檢視

北市仰德大道一處保護區遭建商開挖，居民懷疑是蓋「假農舍、真豪宅」恐破壞水土保持，上午前往台北市政府前抗議，要求應立即停工、撤銷建照。當地岩山里長鄭小塔指出，若有疑義應先釐清再動工，但過一年未收到北市府回應。對此，建管處表示，針對山坡地假農舍真豪宅、非法整地開發等，會以最高標準檢視，有違法絕不寬貸。

通往陽明山的仰德大道，一處興建中的「農舍」，居民質疑，起造人真的是農夫、務農嗎？而且在「農舍」破土典禮上，公然宣稱此農舍將成為「陽明山地標」。自109年動工至今，不僅打碎巨石的噪音擾民、違法排放廢水，更因超挖、未依計畫施工等屢遭開罰，護航的水土保持技師更因此遭到懲戒。

士林區岩山里辦公處在11月初發動聯署，獲得千人迴響；上午岩山里民前往北市府抗議，芝山岩好土聯盟，大雙溪好土聯盟，台北市鏟土豪行動聯盟，北投泉源自救會也到場聲援。

鄭小塔指出，建商蓋豪宅破壞水土保持，已向柯市府提出1年，但仍持續動工，施工過程還違法超挖山坡地，破壞地形地貌，同時排放施工汙水至下方芝玉路田地水圳，還把整片山坡的原始樹林都剷掉。

鄭小塔表示，假農舍案歷經三次北市局處會議，兩次晨會都沒能解決，可見對方知法玩法手段高明，她也呼籲，柯文哲應說清楚能不能解決，此案若有任何疑義也應立即停工、撤銷建照，若無法解決，也該向民眾交代原因，遏止未來保護區過度開發的情況發生，同時交接給新任市長，才是負責任態度。

一名謝姓里民說，此農舍70年都沒有耕作還核准，也違反農舍建築方式，北市府卻還在推來推去。建管處人員出面收下陳情書，並表示，市府對這案子慎重處理，但涉及單位多，會再根據陳情書內容，請相關等單位審慎處理。

建管處表示，已協調府內各局處就農舍開發的源頭管理、建案施工中之開發及安全管控、後端加強稽查及裁罰等事項，分別提出管理方案，嚴加把關山坡地農舍開發的各個流程。也會在施工及使用階段，定期進行跨局處聯合稽查，杜絕違規情事。

另外，北市府已分別由產發局、都發局、大地處及建管處分別就個案疑義及違規部分，函請農舍起造人及設計人說明，亦依規定裁處在案，後續將視回復及改善情形研議是否廢止其開發許可，並輔導恢復山坡地原狀、造林。