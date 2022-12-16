影／4隻糙齒海豚疑追魚群擱淺綠石槽 火速野放回大海

包含一對母子在內的4隻糙齒海豚，今天上午在新北市石門外海疑追逐魚群遇到大浪，在老梅綠石槽附近沙灘擱淺，因活動力還不錯及評估健康良好，救援人員火速載送到基隆八斗子漁港，直接載回新北外海成功野放。

新北市石門區老梅綠石槽沙灘，今天上午6時50分，有民眾發現4隻活體海豚擱淺，分散在約1公里範圍內，第二岸巡隊富基安檢所人員獲報趕至，通知中華鯨豚學會、新北動保處等相關單位處理，因健康情況良好、活動力仍強，原本打算推海中，但因浪太大無法成功，下午1點半分兩車運送到基隆八斗漁港，並由市政府產發處協助，安排鉅隆號、北洋號娛樂船載送。

經中華鯨豚學會檢視，4隻都是糙齒海豚，有3隻成年個體、1隻幼體，其中有一對母子，經送到基隆八斗子救援中心抽血，數十名志工到場協助量測生命狀況及灑水、移置，海巡人員、志工一起合力將4隻海豚一一抬上船送出海。

產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，經獸醫師評估4隻海豚活力很好，因寒流將至，在天氣轉換之前野放。考量天氣和人員安全，和船長見模擬和討論流程，將海豚順利野放回大海。

中華鲸豚學會專員郭祥廈表示，4隻身上都沒有明顯外傷，呼吸、閉鎖也都正常。擱淺的原因還要了解，但最近風浪、海浪很大，離岸太近被浪打上岸也有可能，是一個群體有可能彼此影響。

鉅隆號是新北市海豚救援團隊船隻，接獲通知立即調度人員全力支援，船長項彥豪說，今天載到新北外海約100米的地方野放，比較接近擱淺的位置，今天浪很大，約有2層樓高，風浪大也要出去緊急救援。

項彥豪表示，糙齒海豚在外海還滿常見的，目前狀況良好，比較不適合用麻醉，因此用情緒安撫的方式載送出海野放。