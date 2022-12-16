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貼紙防窗殺 北捷擬用麟光站經驗護動物園站禽鳥

中央社／ 台北16日電

北捷運表示，尊重生態、防止窗殺，考慮把麟光站的窗貼經驗引進動物園站以保護禽鳥。

台北捷運公司指出，日前捷運動物園站詢問處接獲旅客通報，發現一隻白頭翁在月台地面上，站長請清潔人員前往查看，人員以手上現有掃除工具試圖把鳥挪開，白頭翁疑因受到驚擾飛離。

北捷表示，已洽動物保護協會指導傷鳥緊急救護，加強人員認知，妥善初步處理，即時通報動保處救援。

此外，為避免窗殺，北捷表示，將評估比照麟光站以窗貼保護禽鳥的可行性。

北捷指出，麟光站天橋設計為玻璃帷幕構成，加上周遭鄰近富陽自然生態公園，常有鳥類出沒，在接獲旅客反映目擊鳥兒不慎撞擊天橋玻璃後，北捷即積極請教專家意見謀求改善，並聘請繪師為麟光站南、北2座天橋設計一系列野鳥為主題的窗貼，兼顧環境保護、教育性及避免窗殺，頗受遊客肯定。

北捷表示，正考慮把麟光站經驗推廣到動物園站以保護禽鳥，也在評估其他站點有無此需要。

北捷 捷運 動物園 鳥群

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