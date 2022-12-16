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補助專用垃圾袋抵價券遭轉賣 新北：領取嚴格審核
為關懷弱勢民眾，新北市環保局針對轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，提供一年份專用垃圾袋費抵價券，不料近期有民眾上網轉賣抵價券。環保局表示，民眾領取審核嚴格，一定會要求本人攜帶證明文件領取，但後續民眾若自行轉賣較無法阻止。
新北市隨袋徵收垃圾清除處理費已逾11年，金額依前年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算，去年發放金額為每人169元，今年度為每人189元，發放期間為12月26日起至明年1月19日止，周一至周五上午8點30分至下午4點30分，逾期未領不補發。發放地點於各區清潔隊，另為便利民眾領取，板橋區、三重區、中和區及貢寮區部分里辦公處亦將協助發放。
不過有民眾發現電商平台上有人轉賣垃圾袋抵價券，質疑發放的公平性。新北市環保局說，民眾領取垃圾袋抵價券都會嚴格審核，但後續民眾若自行轉賣較無法阻止。環保局說，今年採郵寄方式寄送通知單，但民眾仍須前往戶籍所在地領取，並記得攜帶通知單，如符合補助資格的民眾若未收到通知單，請攜帶新北市社會福利資格證明、身分證及印章。
此外，代領者需攜帶本人、受補助者之身分證明文件及印章；不過為使補助方式更便民，明年度起將改以匯款方式補助垃圾清除處理費，補助費用預計於每年7至8月份匯入受補助對象的郵局帳戶。
環保局補充，抵價券可在新北市4387處專用垃圾袋代售點使用，使用期限至明年12月31日止，民眾可依自身需求折抵所需規格的專用垃圾袋費用，惟提供的抵價券額度需一次購足專用垃圾袋、無法找現金。各區領取地點詳見環保局網站(http://www.epd.ntpc.gov.tw)及新北樂圾車網站(https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw )
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