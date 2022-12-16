快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

墓地變機車考照練習場 神岡第八公墓後年遷葬變綠美化

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市神岡區第八公墓鄰近豐原交流道，該地被包圍在岸裡大洲路沿線社區後面，明年6月已禁葬滿8年。今早，立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘，遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用，將成為居民聚集的好處所。

立法委員楊瓊瓔及台中市議員羅永珍今早邀請民政局、生管處、建設局與神岡區長劉汶軒、岸裡里里長謝繼潭等人進行會勘。

謝繼潭指出，第八公墓2015年6月公告禁葬，明年6月已禁葬滿8年，可以辦理遷葬，希望市府將公告遷葬的時程排入。

台中市生命禮儀管理處處長劉振村說，目前公墓內墓葬數估計約僅存500門，預計遷葬公告期間為2023年3月1日至7月30日共計4個月，配合遷葬的民眾將依規定發予補償金，或免費提供公立納骨塔使用。

依殯葬管理條例規定，公告期滿未遷葬者，將由市府起掘，為尊重先人並求慎重，墳墓經起掘為必要處理後，除依禮俗安奉入罐外，並由法師引魂安厝於本市境內公立納骨塔。

建設局公園管理科張以欣科長說，將先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，初步整地作業後點交土地，再由建設局重新定位遷葬後的公有土地。

楊瓊瓔表示，生管處預計2024年6月底前，進行廢墓後點交建設局，將開闢簡易公園綠美化、停車空間與機車考照練習場，預計2024年底完工，讓避嫌公墓變成公園綠地，成為居民相聚、運動的好場所。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，台中市神岡區第八公墓遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 綠美化 廢棄物

延伸閱讀

台尼斷交後我使館將被轉交北京？ 外交部：意圖是這樣

國道一號后里到大雅段拓寬工期9年 楊瓊瓔要求縮短工期

楊瓊瓔發水果月曆 民眾大排長龍1200份月曆全送完

楊瓊瓔立委2023水果月曆大方送 明在大雅永興宮

相關新聞

準副市長首次談市政 李四川：內湖交通將提出解決方案

台北市準副市長李四川上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對市政問題，選戰中打得火熱的內湖交通和大巨蛋，李四川指出，市...

國民黨「世代交替」正熱？李四川：本來就正常、不矛盾

台北市準副市長李四川上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對加入蔣萬安市府團隊，綠營曾酸李四川太老，國民黨內熱門的話題...

墓地變機車考照練習場 神岡第八公墓後年遷葬變綠美化

台中市神岡區第八公墓鄰近豐原交流道，該地被包圍在岸裡大洲路沿線社區後面，明年6月已禁葬滿8年。今早，立委楊瓊瓔邀集相關單...

影／吳怡農松江市場掃街拜票 多語教育政見提昇孩子競爭力

台北市中山、北松山區立委補選民進黨參選人吳怡農日前拋出多語教育政見，在北市各區設置學習中心；對手王鴻薇說，北市已經有雙語...

社工當監工 三重社福中心媒合久舜營造 為3姊弟修繕舊屋

新北市三重區一間舊公寓裡，住著有思覺失調的3名身障姊弟，屋內堆滿資收物，陽台年久失修，鋼筋外露，屋內電線老舊，三重社福中...

鶯歌藝術季明開跑 兩周四主題感受地方人文

新北市文化局所舉辦的「鶯歌藝術季」已邁入第三年，明(17)日起連續兩周在鶯歌陶博館盛大舉行，今年以「來唱鶯歌」為主題配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。