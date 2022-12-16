墓地變機車考照練習場 神岡第八公墓後年遷葬變綠美化

台中市神岡區第八公墓鄰近豐原交流道，該地被包圍在岸裡大洲路沿線社區後面，明年6月已禁葬滿8年。今早，立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘，遷葬後預計2024年中旬進行整地、綠美化，將規劃為綠地園區、停車場與機車考照練習場，預計同年底完工啟用，將成為居民聚集的好處所。

立法委員楊瓊瓔及台中市議員羅永珍今早邀請民政局、生管處、建設局與神岡區長劉汶軒、岸裡里里長謝繼潭等人進行會勘。

謝繼潭指出，第八公墓2015年6月公告禁葬，明年6月已禁葬滿8年，可以辦理遷葬，希望市府將公告遷葬的時程排入。

台中市生命禮儀管理處處長劉振村說，目前公墓內墓葬數估計約僅存500門，預計遷葬公告期間為2023年3月1日至7月30日共計4個月，配合遷葬的民眾將依規定發予補償金，或免費提供公立納骨塔使用。

依殯葬管理條例規定，公告期滿未遷葬者，將由市府起掘，為尊重先人並求慎重，墳墓經起掘為必要處理後，除依禮俗安奉入罐外，並由法師引魂安厝於本市境內公立納骨塔。

建設局公園管理科張以欣科長說，將先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，初步整地作業後點交土地，再由建設局重新定位遷葬後的公有土地。