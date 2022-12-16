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社工當監工 三重社福中心媒合久舜營造 為3姊弟修繕舊屋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
3身障姊弟住屋內堆滿雜物和資收品，社工協助清理。圖／新北市社會局提供
3身障姊弟住屋內堆滿雜物和資收品，社工協助清理。圖／新北市社會局提供

新北市三重區一間舊公寓裡，住著有思覺失調的3名身障姊弟，屋內堆滿資收物，陽台年久失修，鋼筋外露，屋內電線老舊，三重社福中心在接獲通報後，媒合久舜營造公司進場協作，趕在冷氣團來襲前修繕完成，也銜接天然氣瓦斯管，讓3姊弟可以洗個暖呼呼的熱水澡。

三重社福中心主任劉彥伯表示，這一家3姊弟均領有身心障礙證明，在父母往生後，3姊弟相依為命，仰賴低收及身障福利補助，陽台雖崩壞已久卻無力處理，社工楊凱婷介入關懷後，還發現有電箱及電線老舊，以及屋內堆滿資收物，因此媒合久舜營造愛心修繕。

久舜營造志工團成員吳國祥表示，公司成立愛心志工團，運用專業在全台各地協助弱勢修繕，此案情況特殊，需要協作的範圍大，在與社福中心討論後，了解案家的困境與急迫性，決定將鋼筋外露的危險陽台拆除，另裝欄杆保護；將原放置在陽台的廚房移至室內，更新門板和燈座，裝設LED燈，不僅居家環境變安全，家裡也變明亮。

此外，因廚具內移，天然氣管線需重新裝設，中心另媒合資源支援，並趕在冷氣團來襲前完成，3姊弟也在社工的勸說下，同意配合整理家中環境，丟棄一些無用的資收物。

社會局長張錦麗表示，非常感謝久舜營造志工團的愛心，3姊弟修繕案從會勘到竣工經歷2個多月，因姊弟理解能力較弱，在施作過程中幸賴楊凱婷居間協調並陪伴，中心同仁笑稱「社工快變監工」。越來有越多的營造業和行善團願意幫弱勢家戶修繕危險舊屋，除久舜外，像冠德旗下的根基營造也成立有「繕循環計畫」，自備材料、機具和工程人員，要幫偏區弱勢家戶修繕。

危險陽台在修繕後改以鋼管圍籬以保護安全。圖／新北市社會局提供
危險陽台在修繕後改以鋼管圍籬以保護安全。圖／新北市社會局提供
三重社福中心社工楊凱婷（右）表示，為了修繕與案家（中）不斷溝通，並經常進場查看，被同仁笑稱快變監工。左為社工督導陳盈君。圖／新北市社會局提供
三重社福中心社工楊凱婷（右）表示，為了修繕與案家（中）不斷溝通，並經常進場查看，被同仁笑稱快變監工。左為社工督導陳盈君。圖／新北市社會局提供
身障姊弟在三重大仁街的住屋陽台於修繕前鋼筋外露，岌岌可危。圖／新北市社會局提供
身障姊弟在三重大仁街的住屋陽台於修繕前鋼筋外露，岌岌可危。圖／新北市社會局提供

冷氣團 社工 愛心

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