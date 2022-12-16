社工當監工 三重社福中心媒合久舜營造 為3姊弟修繕舊屋

新北市三重區一間舊公寓裡，住著有思覺失調的3名身障姊弟，屋內堆滿資收物，陽台年久失修，鋼筋外露，屋內電線老舊，三重社福中心在接獲通報後，媒合久舜營造公司進場協作，趕在冷氣團來襲前修繕完成，也銜接天然氣瓦斯管，讓3姊弟可以洗個暖呼呼的熱水澡。

三重社福中心主任劉彥伯表示，這一家3姊弟均領有身心障礙證明，在父母往生後，3姊弟相依為命，仰賴低收及身障福利補助，陽台雖崩壞已久卻無力處理，社工楊凱婷介入關懷後，還發現有電箱及電線老舊，以及屋內堆滿資收物，因此媒合久舜營造愛心修繕。

久舜營造志工團成員吳國祥表示，公司成立愛心志工團，運用專業在全台各地協助弱勢修繕，此案情況特殊，需要協作的範圍大，在與社福中心討論後，了解案家的困境與急迫性，決定將鋼筋外露的危險陽台拆除，另裝欄杆保護；將原放置在陽台的廚房移至室內，更新門板和燈座，裝設LED燈，不僅居家環境變安全，家裡也變明亮。

此外，因廚具內移，天然氣管線需重新裝設，中心另媒合資源支援，並趕在冷氣團來襲前完成，3姊弟也在社工的勸說下，同意配合整理家中環境，丟棄一些無用的資收物。