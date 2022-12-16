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鶯歌藝術季明開跑 兩周四主題感受地方人文

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌藝術季在陶博館大廳辦理演唱會，偶像樂團旺福17日獻唱。圖／新北市文化局提供
鶯歌藝術季在陶博館大廳辦理演唱會，偶像樂團旺福17日獻唱。圖／新北市文化局提供

新北市文化局所舉辦的「鶯歌藝術季」已邁入第三年，明(17)日起連續兩周在鶯歌陶博館盛大舉行，今年以「來唱鶯歌」為主題配合四大系列活動，象徵鶯歌是首多元匯聚歌曲。新北市文化局長龔雅雯表示，活動帶領民眾自鶯歌過往製陶意象，邁向多元共融榮景，呈現新北市府推動三鶯文創整合計畫階段性成果。

今年鶯歌藝術季自明日起展開至本月25日，活動包括匯聚之門、來唱鶯歌、聆聽漫遊、微笑音樂市集四主題。其中匯聚之門以燦爛光芒加上沈浸音樂，將陶博館外牆變成絢爛的光影牆，帶領民眾走入光影世界。來唱鶯歌則在陶博館舉辦演唱會，17日由偶像樂團旺福、鄭宜農等演出，24日邀請爵士樂組合Swing Taiwan開場，再由金曲獎最佳演唱尋人啟事接續表演。

聆聽漫遊則將三鶯地區人文及產業導入數位藝術體驗，搭配走讀遊程巡禮三鶯藝文景點，體會在地美學。微笑音樂市集則連續兩週末在陶藝園區齊聚金工、藍染、陶藝等風格手作，且進駐特色餐飲、打擊表演，帶給民眾音樂饗宴。

新北市文化局長龔雅雯表示，今年藉由連續3年鶯歌藝術季品牌，帶領觀眾自鶯歌過往傳統製陶歷史意象，邁向未來多元共融藝術榮景，匯聚鶯歌在地居民、工作室及陶博館、美術館所帶來新美學力量，讓民眾感受新北的友善宜居，並呈現三鶯文創整合計畫階段性成果。

文化局 陶藝

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