準副市長首次談市政 李四川：內湖交通將提出解決方案

台北市準副市長李四川上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對市政問題，選戰中打得火熱的內湖交通和大巨蛋，李四川指出，市政本來就是延續的，今天下午去辦交接時，市府會做說明，他必須了解問題在哪，這兩天和下周移交完後，會提出該有的解決方案。

李四川表示，說實在的，市政每一天都有問題，只是要面對它，不要用政治角度去看，該有的專業，該怎麼做就怎麼做，也不是這麼困難，像內湖交通，須團隊進來，針對現況，從管理面看，做工程畢竟時間長，如何處理，這兩天和下周移交完，會提出該有的解決方案。

另外，大巨蛋也會去了解，當初蓋小巨蛋時，要容納2萬人，疏散有哪些問題？後來到現在為止，小巨蛋使用還是相當順利，下周市府移交完，也會對問題提出該有的解決方案。

另外，李四川也談到台北捷運，為何要做10年、20年，前面是剛開始，地質上會比較困難要去突破，但已經做了這麼多年，應該要很熟、愈來愈快、愈來愈便宜，但為什麼會做那麼久，有時都會跟工程師研究，能不能讓速度快一點 ，讓市民享受大眾運輸，對兩旁商家、用路人，都能不受交通阻塞的困擾，這塊其實也是在市政中，如何讓速度能加快。