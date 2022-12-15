乘客錯愕！紅線「往淡水」列車到北投站卻折返 北捷：加強訓練

有旅客今天晚間質疑，台北捷運淡水信義線一部列車顯示為往淡水站，卻在北投站就折返。台北捷運公司表示，經查為車廂外目的地顯示器設定錯誤，將加強司機員作業訓練。

一名搭乘台北捷運的旅客今天晚間向媒體表示，她下班後搭上終點站為淡水站的列車，沒想到這班車只到北投站就準備折返回象山站，並廣播要求旅客改搭下一班車，讓車上乘客非常錯愕。

台北捷運公司說明，今天晚間6時44分，一輛往北投的列車照原定行程折返，但行控中心接獲北投站長反映，此列車的車頭及車廂外目的地顯示器遭設定為「往淡水」，導致往淡水的旅客須改搭下一班車。

北捷指出，確認後，發現列車顯示器是司機員設定錯誤，往後將加強司機員作業訓練，不符合作業規定部分也會依公司規定懲處。