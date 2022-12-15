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影／響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」 侯友宜與孫曉雅合體

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜與美國在台協會台北辦事處長孫曉雅共同響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜與美國在台協會台北辦事處長孫曉雅共同響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」。記者張睿廷／攝影

全球許多城市為響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」，都會在地標亮起橘色光芒。新北巿歡樂耶誕城也從2020年開始，設立橘色光廊象徵宣示反暴力，並連續3年邀請女性使節一同用行動響應對抗性別暴力及遏止對婦女的種種暴力行為，今年新北市長侯友宜還特別邀請美國在台協會台北辦事處長孫曉雅參加活動。

新北市府今日邀請15國的大使、代表、商會等60位國際夥伴及新北市婦女團體、性別友善及防暴社區、社區防暴宣講師響應此活動，並由新北家防中心主任許芝綺執行「性別友善與性別暴力防治」專題簡報。

侯友宜表示，新北巿女性人口在全國各縣市排名第一，新北的女性志工熱情投入在社區服務及性別友善宣導，公私協力共同防治數位性別暴力，新北市府重視女性聲音與權益，防治女性受到性別暴力，也提供對女性的友善支持服務，希望女性朋友在新北巿得到尊重並獲得適性的發展。

新北市社會局補充，市府已經連續3年邀請女性使節一同響應橘色反暴活動，2022年更增加許多男性的使節及商會代表一同加入響應，表示「男性參與反暴力」已是一種潮流、一股趨勢、是全世界的運動，新北一直走在最前端，與世界接軌，未來會持續地推動性別友善及性別暴力防治，希望有更多的民間社團、個人一起用行動呼籲消弭性別暴力及遏止對婦女們的種種暴力行為。

侯友宜 孫曉雅 美國在台協會 聯合國

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