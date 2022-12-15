快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店吉安街全面實施機車退出騎樓措施 違規將開罰

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府決定從12月19日開始在新店區吉安街（安民街─安和路1段）的雙側路段實施機車退出騎樓措施，維護捷運站周邊行人通行安全。圖／新北市交通局提供
新北市府決定從12月19日開始在新店區吉安街（安民街─安和路1段）的雙側路段實施機車退出騎樓措施，維護捷運站周邊行人通行安全。圖／新北市交通局提供

安坑輕軌捷運通車在即，不過K6安康站周邊較為熱鬧，又有許多機車會停在騎樓，迫使行人走在馬路上，市府決定從12月19日開始在新店區吉安街（安民街─安和路1段）的雙側路段實施機車退出騎樓措施，維護捷運站周邊行人通行安全、整頓停車秩序及市容景觀。

安坑輕軌安康站周邊接近商圈，許多人會將機車停在騎樓，若騎樓位置遭停滿，行人就得被迫走在大馬路上，險象環生。輕軌即將通車，可預計人潮將會大幅增加，未來人車爭道的情形恐變更加嚴重。

交通局長鍾鳴時表示，在以人為本的友善步行城市理念下，新北市從2009年起實施機車退出騎樓措施，全市至今共計實施121條路段、116處避難弱勢場所及23條北大特區退縮綠軸；騎樓淨空後，不但還給民眾安全、舒適的通行空間，更提升市容環境整潔。

交通局停車營運科長許芫綺表示，安坑輕軌未來完工後可與捷運環狀線十四張站連接，預計至北市的通勤時間，可減少15至20分鐘，而安坑輕軌總共有9站。其中K6安康站設於安和路一段與安康路一段路口，鄰近主要商圈和住宅區。

許芫綺說，為因應通車後的行人通行安全，市府決定在安坑輕軌K6安康站周邊的吉安街從安民街─安和路1段的雙側路段實施機車退出騎樓措施，同時於周邊適當地點新增40格機車停車位，做為民眾停放機車的替代空間。

許芫綺指出，市府現已於新店區吉安街實施機車退出騎樓路段張貼宣導貼紙，警察局也將從19日起配合執行違規取締拖吊，請民眾務必將機車停放在鄰近路邊停車格，勿將機車停放在騎樓，除維護行人通行安全，也能避免自己受罰。

安坑輕軌 捷運環狀線

延伸閱讀

好消息！宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重生 新橋12月18日通車

新北安坑輕軌初勘完成 預計月底提報交通部履勘

配合新北安坑輕軌 4線接駁公車今天免費試乘

安坑輕軌快通車 設計師操刀為新北捷運公司換制服

相關新聞

新店吉安街全面實施機車退出騎樓措施 違規將開罰

安坑輕軌捷運通車在即，不過K6安康站周邊較為熱鬧，又有許多機車會停在騎樓，迫使行人走在馬路上，市府決定從12月19日開始...

新北中和招商引複合型商場 首創超商結合動物醫院

新北中和是「科技新都」，區內不少重要產業，其中更不乏知名企業總部座落，東森集團與全家便利商店攜手，首創首家結合寵物店和超...

冷氣團入境…保暖防寒害 新北市府關懷弱勢街友

今年首波大陸冷氣團南下，研判16日入夜後將達到最低溫，民眾將明顯感受氣溫呈現溜滑梯般的下滑，明晚至後天清晨平地最低氣溫將...

寒流來襲 新北消防籲民眾抗寒要防範一氧化碳中毒

寒流來襲，中央氣象局說，今天白天起大陸冷氣團減弱，但預估17日氣溫急劇下降，降雨方面，今天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨...

北市112年公告土地現值 台北101連續10年蟬連地王

台北市112年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較111年上漲3.71%。台北101大樓公告土地現值，...

台電台北南區處贈電器用品 再衝深坑幫獨居長輩更新線路

寒流來襲，台電台北南區營業處為關懷獨居長輩，響應新北市好日子愛心大平台，由台北南區營業處長黃銘宏帶領工會幹部捐贈市值5萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。