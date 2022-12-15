新店吉安街全面實施機車退出騎樓措施 違規將開罰

安坑輕軌捷運通車在即，不過K6安康站周邊較為熱鬧，又有許多機車會停在騎樓，迫使行人走在馬路上，市府決定從12月19日開始在新店區吉安街（安民街─安和路1段）的雙側路段實施機車退出騎樓措施，維護捷運站周邊行人通行安全、整頓停車秩序及市容景觀。

安坑輕軌安康站周邊接近商圈，許多人會將機車停在騎樓，若騎樓位置遭停滿，行人就得被迫走在大馬路上，險象環生。輕軌即將通車，可預計人潮將會大幅增加，未來人車爭道的情形恐變更加嚴重。

交通局長鍾鳴時表示，在以人為本的友善步行城市理念下，新北市從2009年起實施機車退出騎樓措施，全市至今共計實施121條路段、116處避難弱勢場所及23條北大特區退縮綠軸；騎樓淨空後，不但還給民眾安全、舒適的通行空間，更提升市容環境整潔。

交通局停車營運科長許芫綺表示，安坑輕軌未來完工後可與捷運環狀線十四張站連接，預計至北市的通勤時間，可減少15至20分鐘，而安坑輕軌總共有9站。其中K6安康站設於安和路一段與安康路一段路口，鄰近主要商圈和住宅區。

許芫綺說，為因應通車後的行人通行安全，市府決定在安坑輕軌K6安康站周邊的吉安街從安民街─安和路1段的雙側路段實施機車退出騎樓措施，同時於周邊適當地點新增40格機車停車位，做為民眾停放機車的替代空間。

許芫綺指出，市府現已於新店區吉安街實施機車退出騎樓路段張貼宣導貼紙，警察局也將從19日起配合執行違規取締拖吊，請民眾務必將機車停放在鄰近路邊停車格，勿將機車停放在騎樓，除維護行人通行安全，也能避免自己受罰。