新北中和招商引複合型商場 首創超商結合動物醫院

新北中和是「科技新都」，區內不少重要產業，其中更不乏知名企業總部座落，東森集團與全家便利商店攜手，首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，集團同時也宣布捐贈市價約60萬元的寵物飼料於新北市政府；新北市長侯友宜出席商場剪綵，並送上感謝狀。

侯友宜表示，為打造「安居樂業」及「友善投資」的環境，新北積極招商引資，自108年成立招商一條龍服務至今，已落實投資186案，創造超過3600億元投資金額，增加逾8.6萬個就業機會，帶動在地經濟發展；像該集團在林口媒體園區斥資百億興建38層樓的企業總部，已於今年4月動工，未來將成為影視產業與流行文化的孵化器，預計帶來超過1萬個在地就業機會。