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新北中和招商引複合型商場 首創超商結合動物醫院

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，新北市長侯友宜前往剪綵及參觀。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，新北市長侯友宜前往剪綵及參觀。記者李成蔭／攝影

新北中和是「科技新都」，區內不少重要產業，其中更不乏知名企業總部座落，東森集團與全家便利商店攜手，首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，集團同時也宣布捐贈市價約60萬元的寵物飼料於新北市政府；新北市長侯友宜出席商場剪綵，並送上感謝狀。

侯友宜表示，為打造「安居樂業」及「友善投資」的環境，新北積極招商引資，自108年成立招商一條龍服務至今，已落實投資186案，創造超過3600億元投資金額，增加逾8.6萬個就業機會，帶動在地經濟發展；像該集團在林口媒體園區斥資百億興建38層樓的企業總部，已於今年4月動工，未來將成為影視產業與流行文化的孵化器，預計帶來超過1萬個在地就業機會。

另外，在動保議題，市府長期推廣「認養不棄養」，感謝該集團不忘推動毛寶貝公益，除捐贈市價約60萬元的寵物飼料外，更幫公立動物之家1300多隻毛寶貝們寒冬加菜；市府會妥善運用每筆物資、善款，讓毛寶貝的溫暖得以延續。業者表示，寵物門市提供寵物美容服務，而一旁就是慈愛動物醫院，對寵物飼主來說，買東西、寵物洗澡、看診，多功能合一非常方便。

有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，新北市長侯友宜前往剪綵及參觀。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，新北市長侯友宜前往剪綵及參觀。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，並捐贈市價約60萬元的寵物飼料於新北市政府。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，並捐贈市價約60萬元的寵物飼料於新北市政府。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場。圖／新北經發局提供
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場。圖／新北經發局提供
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，一旁就是慈愛動物醫院，對寵物飼主來說非常方便。記者李成蔭／攝影
有業者首創首家結合寵物店和超商的全新複合型商場，一旁就是慈愛動物醫院，對寵物飼主來說非常方便。記者李成蔭／攝影

寵物 飼料 侯友宜

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