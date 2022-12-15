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冷氣團入境…保暖防寒害 新北市府關懷弱勢街友

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
寒流來襲，新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達（左前）到新北市三重區自強路關懷弱勢街友，要注意保暖。圖／市府提供
寒流來襲，新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達（左前）到新北市三重區自強路關懷弱勢街友，要注意保暖。圖／市府提供

今年首波大陸冷氣團南下，研判16日入夜後將達到最低溫，民眾將明顯感受氣溫呈現溜滑梯般的下滑，明晚至後天清晨平地最低氣溫將降至10℃以下，市長侯友宜呼籲市民注意防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要，「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達今天與市社會局人員到三重區自強路關懷弱勢街友，他表示，低溫天氣有5大高風險族群，「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，應保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境。

新北市消防局黃德清局長也說，市府今天啟動防寒關懷機制，持續訪視獨居長者及街友等弱勢族群照顧，結合民間資源加強訪視、發揮守望相助的精神，已由里長廣播提醒市民抗寒也要注意防範一氧化碳中毒，打開門窗保持通風，如有發現需要協助民眾，可撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒流來襲，新北市政府呼籲高風險族群注意「防寒543，全民動起來」抗寒也要注意防範一氧化碳中毒。圖／市府提供
寒流來襲，新北市政府呼籲高風險族群注意「防寒543，全民動起來」抗寒也要注意防範一氧化碳中毒。圖／市府提供
寒流來襲，新北市社會局人員關懷弱勢街友，要注意防寒保暖。圖／市府提供
寒流來襲，新北市社會局人員關懷弱勢街友，要注意防寒保暖。圖／市府提供

保暖 患者

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