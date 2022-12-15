汐止國小棒球隊四處征戰 市議員媒合捐款支持

汐止國小棒球隊，球隊經營40年下來，歷年來訓練出不少知名球員，而這幾年來棒球隊在許多比賽中也都拿到不錯的成績，今年就參加10場比賽，而四處征戰，食宿都要花錢，今(15)日新北市議員廖先翔就媒合汐止體育會捐助經費，支持棒球隊有更好的成績。

汐止國小棒球隊，在上個禮拜參加第十屆徐生明盃國際少棒錦標賽的戰況，四強賽對上桃園龜山，12/6日的季軍賽則是對上韓國大邱，隊員們拿出實力應戰，拿下參加徐生明盃以來最佳戰績，奪得殿軍，也讓隊員們很開心，從民國71年成立的汐止國小棒球隊，一直以來都有得好的成績，對於汐止區三級棒球墊定基礎很重要，所以，新北市議員廖先翔也特地來為小球隊員加油打氣，也媒合汐止區體育會捐款支持。

新北市議員廖先翔表示，國小棒球隊是三級棒球培育選手很重要的搖籃，長期以來汐止國小棒球隊南征北討已經是很重要的棒球隊伍，汐小棒球隊一年可能就要參加十個盃賽，那出去比賽都會衍生一些花費，比如說交通費、住宿費，雖然，新北市政府有補助，但是經費不夠，常常都要靠家長或是後援會協助，募捐更多的經費，那最近又看到汐止國小參加許多盃賽都得到非常好的成績，所以，就媒合新北市汐止區體育會經費贊助，鼓勵學生，也讓學生在外征戰之餘，學生、老師、教練們，不會擔心後勤支援不足的問題。

汐止國小家長會長廖家欣說，今年下半年政府對一些體育賽事的防疫措施放寬，汐止國小棒球隊從放暑假到現在大小盃賽已經參加八個，最遠到高雄、澎湖還有台中，每次出去在外縣市比賽，住宿及交通伙食費用，對球隊來說都是蠻大的支出，新北市議員廖先翔長期關心學校事務，知道學校棒球隊出去比賽經費比較不足，今天媒合社團贊助棒球隊經費，真的很感謝。

才在上個星期打完徐生明盃，接著下星期，這群隊員們又要出征嘉義，參加也是很重要的賽事，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，汐止國小棒球隊曾經在上一次比賽拿到亞軍，為了接下來的比賽，棒球小將們也勤練習，希望能有更好的成績，為學校爭光。