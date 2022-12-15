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汐止茄苳溪大雨常溢堤 將清淤溪道保暢通

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪要求改善茄苳溪的雜物、斷木，以及泥沙進行清淤，暢通溪道。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪要求改善茄苳溪的雜物、斷木，以及泥沙進行清淤，暢通溪道。圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳溪上淤，在今年十月份的強降雨溪水暴漲，造成溪水都漫流到路面上，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善茄苳溪的雜物、斷木，以及泥沙進行清淤，暢通溪道。

茄苳里長葉雅惠說，因為雨實在太大，汐止茄苳溪水暴漲，再加上基隆河水位也高，造成溪水整個回堵，茄苳溪上游溢堤，水都漫流到茄福街的路面上，當地居民說70年來都沒遇過這樣的狀況，都嚇了一跳，所以，希望相關單位能夠協助改善，將溪裡的雜草、沙丘、斷木等清除，並且進行清淤，讓溪流順暢。

新北市議員張錦豪表示，今年十月因為強降雨，造成汐止多處淹水積水，其中在茄苳溪上游也因為溪水暴漲，溪水漫流到路面上，可能是幾個原因造成，可能是溪道有一些堆積物阻礙水流，所以，召集市府水利局、農業局現場討論，是不是可以進行整治。

地方希望能夠針對這一段的溪道進行整理，因為溪裡頭有不少雜物、還有樹都長出來，其中在添福橋旁有一段更誇張，泥土沙丘上滿是雜草幾乎佔據整條溪道，影響水流順暢。

張錦豪指出，每年一度汐止區公所的除草維護，明年也會在防汛期前將溪流堤防長出來的樹或是溪床中的沙丘都會一併整理，避免相關植栽影響茄苳溪水流順暢。

汐止 張錦豪

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