新竹學童到石門追風去 彩繪風箏室內放飛趣

新北市石門風箏推廣協會為推廣石門在地風文化，規劃多元的體驗課程，而近來有來自也是以風特色聞名城市，新竹的竹東陸豐國小師生到訪石門，除了彩繪課程，更讓師生放飛室內風箏，感受在室內就可以享有的放飛樂趣。

新北市石門風箏推廣協會總幹事李青田說，為了推廣在地風文化，協會有規劃一系列的體驗課程，讓來到石門區校外教學的學校，不是只有景點規劃，還有課程與放飛風箏體驗活動可以安排，彩繪的部分除了一般的彩繪用風箏，還有甕型風箏、鑽石型風箏可以彩繪體驗，若是冬天來到石門，碰上濕濕冷冷不適合放飛的日子，還有室內型的風箏，可以讓師生直接在室內就享受風箏放飛的樂趣。

新竹竹東陸豐國小主任范僑洳指出，這場體驗活動中，最很特別的應該是，師生們也是來自以風特色聞名的新竹，到訪石門就是要來感受有別於家鄉的風文化，參與新竹沒有的風箏彩繪課程、體驗風箏放飛樂趣，就是要透過交流感受兩地風特色的差異，並且對於他鄉與家鄉的風文化都有更深入的認識與瞭解。