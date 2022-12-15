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石門創意生活節有亮點 大學生行銷地方特色

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
淡江大學資訊傳播學系在石門區山溪市民活動中心舉辦「2022石門創意生活節」，讓民眾認識石門地區特色及學習創意應用生活理念。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學資訊傳播學系在石門區山溪市民活動中心舉辦「2022石門創意生活節」，讓民眾認識石門地區特色及學習創意應用生活理念。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學資訊傳播學系結合台灣創意週、教育部大學社會責任實踐計畫，在石門區山溪市民活動中心舉辦「2022石門創意生活節」，現場設置石門在地農產品小市集及蔬食餐飲，讓民眾認識石門地區特色及學習創意應用生活理念。

學生應用所學，呈現靜態成果與現場的廣告專題分享，還有淨灘活動，成果展以播放影片、照片展示等方式介紹資傳系在石門地區進行的相關文化紀錄過程，並且展示茶葉包裝、風箏節文創商品等專案成果。而廣告專題分享，則是以專題講座的方式進行，還有活動中也邀請石門在地茶席專業人士、蔬食推廣業者，展示石門在地茶葉飲食文化。

石門區長林俊宏說，學生以石門為推廣主題籌備、呈現活動，藉以行銷石門與展現地方生活模式，對此感受到學生滿滿的想法與創意，要給予學生們很高的評價，而在未來，公所的行銷與辦理地方活動，也將考慮與大學生一起合作，發揮一加一大於二的創意，讓在石門的美好生活被更多人給看見。

石門 茶葉

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