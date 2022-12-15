寒冬送暖 東北角近千位弱勢學子獲贈生活物資

天氣寒冷，普慈共修會昨(14)日帶來溫暖的祝福，豐富的物資包含口罩、酒精、衛生紙、濕紙巾、襪子、毛巾、洗沐浴乳、床套、環保袋、保健室醫材，還加碼致贈各校逾44位學生清寒優秀獎助學金，東北角地區共有18所學校，近千位弱勢學子受惠。

瑞芳區包括瑞芳國中、欽賢國中、瑞芳國小、義方國小、九份國小、猴硐國小、瑞濱國小、瓜山國小、瑞亭國小、鼻頭國小、雙溪區雙溪國小、柑林國小、平溪區平溪國中、平溪國小、十分國小、貢寮區貢寮實中、和美國小、貢寮國小18間中小學，今天都收到來自台北市普慈共修會送上的溫暖。

普慈共修會理事長葉展慈表示，每次來到這瑞芳國中就好像回到自己的家，雖然瑞芳陰雨綿綿，但是普慈共修會將陽光與愛帶進瑞芳，希望這份愛能延續下去，甚至擴大到整個東北角。

普慈共修會顧問蔡家福進一步說明，今年普慈共修會希望發揮資源共享，將所有物資平均分配到每間學校，創造每間學校都有屬於自己的『物資中心』，讓瑞芳分區內的學生獲得協助，讓善的力量給每一位有需要的學生。

瑞芳國中校長王綠琳說，偏遠地區常常有學生因生活資源不夠，影響生活品質及就學穩定。若能滿足學生的需求，讓學生可以穩定地生活及學習，讓學生未來有正向的幫助及發展！希望這些孩子們透過普慈共修會持續的捐贈，能讓學生更安心更努力於課業上，將來有成造福鄰里及社會，也成為善的循環。

瑞芳分區瑞芳國小校長盧娟娟代表全部受贈學校表示，感謝普慈共修會捐贈物資帶著滿滿的感動，讓偏鄉學子得以無憂生活所需。東北角地區地屬偏鄉，弱勢學生居多，還盼各界伸出援手，多一點關心、多一點愛心，幫助偏鄉弱勢學子，培育未來台灣棟樑人才。