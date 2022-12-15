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寒流來襲 新北消防籲民眾抗寒要防範一氧化碳中毒
寒流來襲，中央氣象局說，今天白天起大陸冷氣團減弱，但預估17日氣溫急劇下降，降雨方面，今天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，新北市消防局呼籲民眾緊閉門窗抗寒也要注意防範一氧化碳中毒。
新北市消防局第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，一氧化碳中毒案件好發期為溫度較低的12月、1月及2月，每年12月16日為一氧化碳預防日，恰巧遇到負北極震盪的霸王級寒流，天氣寒冷民眾常將門窗緊閉，造成空氣不流通，呼籲民眾除多留意家中長者與小孩的身體狀況注意保暖外，在家中使用瓦斯爐、燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。
他表示，新北市消防局每年1月1日起，針對熱水器裝設位置錯誤，經診斷後需遷移或更換者，以低收入戶、中低收入戶及家有行動不便人員為優先申請補助更換，依條件補助最高金額為1萬2000元，有需要的民眾可致電鄰近消防隊申請。
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