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台電台北南區處贈電器用品 再衝深坑幫獨居長輩更新線路
寒流來襲，台電台北南區營業處為關懷獨居長輩，響應新北市好日子愛心大平台，由台北南區營業處長黃銘宏帶領工會幹部捐贈市值5萬元的家電設備用品，並由台電人員親自到長輩家中幫忙安裝線路、更換LED燈泡，也提醒長輩使用電器設備的安全。
黃銘宏帶領北南區處經理林育聲和工會幹部拜會社會局副局長許秀能，捐贈5萬元的電氣設備用品。黃銘宏表示，近日寒流來襲，考量獨居長輩的住家因線路老舊裸露，或照明不足，在屋內行走活動，容易發生危險，因此透過社會局和公所及協會的提報，共有四戶需要進場維修更新，台電人員運用專業能力，會一一更新完成。
在捐贈後，台電專業人員也立即前往深坑旺耽路幫一位獨居的林翁更換電器。林翁住在鐵皮屋內，不僅一些線路和電器均已老舊，屋內照明也不足，台電人員也更新了延長線和5支LED T8燈管，屋內頓時光亮起來。台電還致贈了一支電風扇和一大袋衛生紙，林翁表示非常的感謝。
許秀能表示，台電不僅關懷獨居長輩，之前也曾搶救石斑魚和虱目魚及釋迦捐贈新北市惜食分享網，由市府轉送各惜食廚房據點，提供老人共餐和小衛星兒少課後照顧使用，這次又趁寒流來襲，特別幫長輩更新電器設備，以保護長輩的用電安全，非常的溫馨。
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