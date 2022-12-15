北市112年公告土地現值 台北101連續10年蟬連地王

台北市112年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較111年上漲3.71%。台北101大樓公告土地現值，換算每坪約655萬元，自103年起連續10年蟬連全市地王。居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，每坪約629萬元，位居地后。

地政局指出，112年由「台北101大樓」穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以每平方公尺1,981,000元，換算每坪約655萬元，連續10年蟬連地王；居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，以每平方公尺1,903,000元，換算每坪約629萬元。

地政局統計，112年地價作業調查期間，從110年9月2日至111年9月1日，全市不動產買賣登記案量2萬9672件，較前一年同期3萬0779件減少1107件，減幅3.6%，終止連續4年正成長，受經濟景氣成長趨緩及利率漸升影響，交易量能稍有降溫。

不動產交易價格部分，調查期間實價登錄交易價格呈現上漲情形，同期間台北市住宅價格指數亦上漲5.81%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價漲」格局。

112年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為3.71%。全市4812個地價區段，4666個地價區段（約96.97%）上漲，133個地價區段持平（約2.76%），13個地價區段下跌（約0.27%）。

各行政區評議結果，全市12行政區均上漲。漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，軟體、會展、生技、流行音樂及文創產業等各項公共建設持續推動，加上大型重劃及都市更新案的推動，改善整體土地利用現況及城市風貌，平均調幅4.56%。

另外，居次的內湖區，因內湖科技園區龐大的就業人口，帶動區內剛性置產需求，加上擁有碧湖公園及大湖公園等多處公園綠地，居住環境良好，平均調幅4.20%。漲幅最小為萬華區，受西門町商圈商業活動減弱，地價漲幅較低影響，平均調幅3.02%居末。

地政局長張治祥表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，屬機會稅，無交易時對地主不生影響，核實反映市場變動情形，有利於落實漲價歸公政策，故111年台北市率全國之先，公告土地現值直接依調查之一般正常交易價格評定，不再打折，112年持續維持該項政策。

張治祥說，公告土地現值漲跌主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素。112年地價上漲較為明顯區段，包括享有一定容積獎勵之開發地區、住二山限區整體開發地區、都市計畫變更地區及實價登錄交易價格有較大幅度上漲地區。至於地價下跌區段，則包括觀光商業活動受疫情影響的士林夜市部分範圍，以及因都市計畫變更土地使用管制轉趨嚴格地區。