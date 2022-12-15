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北市12檔花季開跑 夜櫻、玫瑰、海芋輪番綻放

中央社／ 台北15日電

北市工務局今天宣布，「2023花IN台北」活動正式開跑，除了有夜櫻、玫瑰、海芋等12檔花季接力登場，台北河濱花海更是一年四季都盛開。

台北市工務局公園處今天舉辦記者會宣布「2023花IN台北」活動開跑，台北市政府副秘書長陳信良致詞表示，近年來市府整合各局處共同行銷花展、花季，讓市民一年到頭都有花可以賞，他要感謝辛苦沉迷、執著於「拈花惹草」的工作人員們。

陳信良說，雖然許多花展已經頗負盛名，還是希望沒去過的市民一同參與，體會到公務人員的用心，「走吧！我們一起去看花。」

公園處介紹，12檔花季活動從1月展開，包含台北茶花展、貓空樟樹步道花海、三層崎公園花海、樂活夜櫻季、士林官邸鬱金香展、陽明山花季，3月則有玫瑰花展、台北杜鵑花季、竹子湖海芋季及繡球花季。

公園處指出，到了年底是關渡花海、士林官邸菊展接力綻放，還有從古亭、大佳到延平河濱公園，一年四季都盛開的台北河濱花海。

公園處表示，疫情趨緩，展望觀光旅遊逐漸復甦，邀請民眾到台北旅遊、賞花，還能使用「線上長輩圖產生器」製作賞花圖片分享給親朋好友，並體驗花卉心理測驗等抽獎活動，更多訊息可查詢「花IN台北」活動官網或「公園新花漾」臉書粉絲專頁。

北市 海芋 賞花

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