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天氣超冷！新北市府帷幕驚爆裂 玻璃專家這樣說

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府大樓裙樓一樓玻璃帷幕因熱漲冷縮爆裂。記者李定宇／攝影
新北市府大樓裙樓一樓玻璃帷幕因熱漲冷縮爆裂。記者李定宇／攝影

近來氣溫急速下滑，新北市板橋區今天氣溫約16度，新北市府外觀許多玻璃帷幕，近來又因天氣低溫導致玻璃熱漲冷縮進而爆裂，台灣帷幕牆技術發展協會前理事長陳文樹對此表示，國家標準千分之一的玻璃破裂是正常範圍，建議新北市府直接更換。

新北市府大樓裙樓一樓帷幕玻璃，本周一因為天氣低溫熱脹冷縮，導致玻璃爆裂，由於就在人行階梯旁，讓路過民眾看得心驚驚，秘書處則趕緊公告該玻璃為強化膠合玻璃，目前無立即性危險。

台灣帷幕牆技術發展協會前理事長陳文樹對此表示，CNS國家標準法定一千片玻璃當中，容許有一片玻璃可以破裂，算是正常範圍。安裝玻璃的方式、是否加裝墊片，都有可能影響玻璃是否破裂，建議新北市府更換。

新北市秘書處對此表示，市府裙樓有許多玻璃帷幕，過往常因天氣太熱或太冷導致破裂，但因帷幕玻璃皆為膠合玻璃，內外兩層玻璃黏合，因此其中一面破裂後仍能保持安全，因近期耶誕城活動人潮較多，預計一月會安排廠商施工更換，每更換一片玻璃含施工約需50萬元。

爆裂玻璃就位在人行階梯旁，讓民眾經過時心慌慌。記者李定宇／攝影
爆裂玻璃就位在人行階梯旁，讓民眾經過時心慌慌。記者李定宇／攝影

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