北市動物之家新建計畫卡關 16地主反對納地目變更

北市動物之家新建計畫一波三折，北市都委會今討論變更地目事宜，不過新建計畫中納入14平方公尺私人土地，16名地主反對納入變更，還派員出席會議表達反對意見。會議主席、副市長彭振聲最後裁示暫停討論，要求動保處向地主說明優劣後，並確認是否要納入或排除，於下次會議繼續討論。

台北市都市計畫委員會今討論動物之家新建計畫案的地目變更，面積1.2公頃（1萬2046.4平方公尺），其中14平方公尺為私有地，占整體計畫0.12%，過去就有地主陳情表達不願納入計畫範圍一起變更地目。

地主陳先生今天也出席會議旁聽並代表16名地主發言。陳先生說，依照都市計畫法，無論是主要計畫或細部計畫，都沒有從民產變成機關用地的程序，且當時也有問過北市動保處，因為該地在化邊緣，若地主不願納入，也可以被排除；他認為，政府要使用民地對人民權益損害應達最小、考量比例原則，顯然沒有變更地目的必要性。

彭振聲表示，因為地主只有16人，動保處應逐戶拜訪，說明地目變更的優劣，即使該地未來也無法做其他用途，若地主堅持要被排除，那也要說明未來有什麼後遺症，還說「公家機關連這點都做不到嗎？」，要求動保處畽善處理地主權益，並裁示該案暫停討論，等動保處向地主說明民眾權益後再繼續討論。

對此，動保處副處長翁綉雯表示，目前原則上是把基地邊緣的畸零地都納入，若地主不同意、反對意見強烈，其實也能排除，主要是完整規劃是希望先納入，那個地方剛好和原本基地緊鄰，那塊最後也只會變成人行道，建築物不會在那塊土地。

翁綉雯說，考量他們現在不做變更，土地下方是垃圾，未來也不會有其他用途，所以主席才會希望動保處再跟地主說明利害關係，就算繼承給下一代也沒有用途。今天結束後就會去一一聯繫地主，預計2周內拜訪完，把結果報告給都委會，不過這是今年最後一次會議，要等明年開會。