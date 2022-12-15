司法園區7.8公頃用地 將打造新北首座森林特色公園

立法院內政委員會今日考察土城司法園區相關進度，考量當地對整個都市計畫面積共84.07公頃，其中7.8公頃公園用地設計相關疑慮，立委吳琪銘再度辦理座談會，告知當地民眾協調後，未來將朝著「森林親子特色公園」的目標設計，完工將成為新北市第一座森林特色公園。

立法委員吳琪銘今邀集內政部吳堂安常務次長、營建署吳欣修署長、土地重劃工程處處長林慶玲以及用地機關司法院黃麟倫副秘書長及法務部主任秘書顏迺偉一起座談討論，希能在2027年順利完工。

吳琪銘表示，土城都市計畫總經費約171億元，在大家的共同努力推動下，終在2019年拍板定案，整個規劃包含土城司法園區及北土城交流道。目前進度為今年4月開始辦理協議價購作業，10月開始辦理區段徵收，議價程序於今年底會完成。 預計明年10月將交流道用地移交至高工局，最快2027年就能完工通車，能緩和土城交流道與中和交流道的交通壅塞的情形！