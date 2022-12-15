打造創意回收空間 新北攜手RE-THINK垃圾再分類

過往資源回收垃圾桶分類較少列別難以區分，增加清潔人員分類時的工作量，新北市府結合台灣重新思考環境教育協會打造新形態回收垃圾桶，增加增加分類、強化指示、創意開口，今於新北市府揭幕展示改造成果，提高分類正確率，降低清潔人員的負擔，也讓回收物能更有效地再利用。

環保局表示，目前公共空間垃圾桶的分類方式礙於空間有限，多半僅分為可燃、不可燃，部分或許有再細分，但標示說明較為簡略，而「RE-THINK」連續於 2020、2022 發布「台灣回收意識調查」，也發現超過六成民眾表示「回收桶設計」是造成無法正確分類的主因。包括回收標示不明確、於不同場域的分類規矩不盡相同、或分類邏輯設計得太複雜等因素，都容易讓人在分類時感到困惑。

「RE-THINK」團隊提出打造全國第一個創意回收空間示範場所構想，透過公私協力方式，重新設計新北市府B1公共空間的垃圾桶。有別於傳統金屬質感的銀色分類桶，改造後的分類桶為木質感、簡約風格，牆面海報內容以清潔阿姨角度現身說法，提升民眾閱讀動機，並以「由你決定垃圾的命運」為標語賦予丟垃圾者使命感，期能引導正確回收並增進分類知能。

「RE-THINK」團隊表示，本次改造採「源頭即完成細分類」策略，讓回收桶本身成為環境教育的最佳載體，改造方向有三，第一是創造分類，針對最常見垃圾（廚餘、紙容器）增設分類。第二是強化資訊及指示：以簡明的圖示、顏色、資訊設計，引導民眾及傳遞環境教育；第三是創意桶設計，以特殊開口及外型設計，杜絕垃圾未分類及家用垃圾。RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚表示，希望讓新的回收場域成為一個社會實驗所。

環保局長程大維表示，環保局近年來致力透過輔導回收空間的改造，協助社區及大廈落實垃圾分類及資源回收，引導民眾有更良好的資源回收習慣。本次與RE-THINK合作，針對市府開放場域進行改造，成為一個環境教育與回收的示範點，且選在歡樂耶誕城期間揭幕，正是測試人流壓力的最佳時機。