影／創辦人宣布永豐棧酒店明起暫停營業 承租方反駁

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，日前傳出客房被查獲大批槍毒，創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局承租，承租方租金未如期給付，至今已積欠3千多萬元，因此向台中市府申請，永豐棧自12月16日起暫停營業。承租的順為國際則出面反控豐昱國際違約在先，未轉移旅館登記證，強調永豐棧明日會正常營運。

永豐棧酒店今年初才爆發財務危機、經營易主鬧上媒體，日前客房再被查出通緝犯擁大批槍毒，又讓五星級招牌蒙塵。豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天舉行記者會說明，並在酒店大廳張貼海報抗議，遭承租方人馬阻止，雙方在飯店大廳爆發衝突。

何豐棧表示，他當初與沈姓男子簽訂5年的租賃契約，前3個月每月租金750萬，後來每月租金800萬，但沈只支付7月租金後就未再支付，9月才拿公司登記證給他，但沈已積欠1500多萬租金，並得知沈前科累累，因此不給予旅宿登記證，「他是正當老實的人，不跟騙子打交道」。

何豐棧說，為維護公共使用安全及品牌聲譽，已向台中市府申請永豐棧酒店暫停營業、整修內部，永豐棧酒店只營運到今天午夜12點，除豐昱公司許可外，館內現有人員應於今年12月16日前離開酒店。

承租的順為國際張姓律師澄清，因豐昱公司沒有履約契約，把旅宿登記證移轉到公司，才會停止給付租金，且沒有旅宿登記證，又如何做消防安檢？張姓律師也重申，目前營業都是正常，也還有旅客，沒有停業的可能性，永豐棧酒店明日仍會繼續營運。

今天下午陸續有旅客要入住永豐棧酒店。陳姓旅客說，看到酒店大門遭張貼海報，現場亂成一團，坦言有點錯愕。

台中市觀旅局表示，11月初至永豐棧酒店稽查，查獲非由原核定的豐昱國際公司經營，現場經營者為順為國際公司。針對順為國際未領取旅館業登記證而經營，已違反發展觀光條例，觀旅局於12月5日函文該公司陳述意見，俟回復後再依相關事證綜合憑判後，依發展觀光條例裁處，最高可開罰50萬元。