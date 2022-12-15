快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

影／創辦人宣布永豐棧酒店明起暫停營業 承租方反駁

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，創辦人何豐棧今天宣布，已經向台中市府申請，永豐棧自12月16日起暫停營業。記者余采瀅／攝影
台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，創辦人何豐棧今天宣布，已經向台中市府申請，永豐棧自12月16日起暫停營業。記者余采瀅／攝影

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，日前傳出客房被查獲大批槍毒，創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局承租，承租方租金未如期給付，至今已積欠3千多萬元，因此向台中市府申請，永豐棧自12月16日起暫停營業。承租的順為國際則出面反控豐昱國際違約在先，未轉移旅館登記證，強調永豐棧明日會正常營運。

永豐棧酒店今年初才爆發財務危機、經營易主鬧上媒體，日前客房再被查出通緝犯擁大批槍毒，又讓五星級招牌蒙塵。豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天舉行記者會說明，並在酒店大廳張貼海報抗議，遭承租方人馬阻止，雙方在飯店大廳爆發衝突。

何豐棧表示，他當初與沈姓男子簽訂5年的租賃契約，前3個月每月租金750萬，後來每月租金800萬，但沈只支付7月租金後就未再支付，9月才拿公司登記證給他，但沈已積欠1500多萬租金，並得知沈前科累累，因此不給予旅宿登記證，「他是正當老實的人，不跟騙子打交道」。

何豐棧說，為維護公共使用安全及品牌聲譽，已向台中市府申請永豐棧酒店暫停營業、整修內部，永豐棧酒店只營運到今天午夜12點，除豐昱公司許可外，館內現有人員應於今年12月16日前離開酒店。

承租的順為國際張姓律師澄清，因豐昱公司沒有履約契約，把旅宿登記證移轉到公司，才會停止給付租金，且沒有旅宿登記證，又如何做消防安檢？張姓律師也重申，目前營業都是正常，也還有旅客，沒有停業的可能性，永豐棧酒店明日仍會繼續營運。

今天下午陸續有旅客要入住永豐棧酒店。陳姓旅客說，看到酒店大門遭張貼海報，現場亂成一團，坦言有點錯愕。

台中市觀旅局表示，11月初至永豐棧酒店稽查，查獲非由原核定的豐昱國際公司經營，現場經營者為順為國際公司。針對順為國際未領取旅館業登記證而經營，已違反發展觀光條例，觀旅局於12月5日函文該公司陳述意見，俟回復後再依相關事證綜合憑判後，依發展觀光條例裁處，最高可開罰50萬元。

另外，豐昱國際股份有限公司日前已申報自111年12月16日起停業1年，觀旅局於12月12日同意備查在案。

豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天舉行記者會說明，並在酒店大廳張貼海報抗議。記者余采瀅／攝影
豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天舉行記者會說明，並在酒店大廳張貼海報抗議。記者余采瀅／攝影
豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局承租，承租方租金未如期給付，至今已積欠3千多萬元。記者余采瀅／攝影
豐昱國際公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局承租，承租方租金未如期給付，至今已積欠3千多萬元。記者余采瀅／攝影

酒店 台中市

延伸閱讀

泰迪熊in新營逾4萬人次參觀 觀旅局公布泰迪熊得獎名單

大坑3-1號登山步道明年1月開放 完善5.2公里登山環線

享受台中花毯節浪漫南法風 觀旅局教你如何拍照當網美

桃園賞楓推薦3景點楓紅 市府：12月中下旬起戶外賞楓

相關新聞

四輪革命 遍地開花 搶攻三電系統

在全球實現淨零排放的大趨勢下，電動車上看兆元的商機正蓄勢待發。而台廠進軍電動車三電系統有成，預期未來五到十年供應鏈業績將有望迎接黃金成長期。

打炒房措施見效 高貸款成數建案急減 低自備、零付款方案重現江湖

央行、金管會打炒房措施見效，住展雜誌統計，截至12月9日止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案，共計238個，僅占整體建...

買下全家股權 萬寶開發：無意參與經營、與賣方素不相識

泰山五日火速處分全家股權，全家昨天（14日）公告，國泰金董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，以貸款81.05億元，買下全家1...

影／創辦人宣布永豐棧酒店明起暫停營業 承租方反駁

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，日前傳出客房被查獲大批槍毒，創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局...

Novelship完成千萬美元融資 首度結合加密貨幣購物

專業鑑定時尚潮流平台「Novelship」作為亞太地區成長最快速的潮流交易平台，今年年中宣佈完成近千萬美元的 A 輪融資...

「台鹽海洋鹼性離子水」聯名「文財殿」 推限量發財水

恭喜發財，財鹽滾滾！台灣機能水市場銷售第一的「台鹽海洋鹼性離子水」與台灣唯一財神祖師廟的「嘉義文財殿」，強強聯手，推出新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。