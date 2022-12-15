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藝起來新莊串門子登場 金曲歌王謝銘祐明天開唱
藝起來新莊串門子今年邁入第3年，新莊進香團活動已於上周末登場，而12月16日晚間將由第24、28屆金曲獎最佳台語歌手的金曲歌王謝銘祐，率領麵包車樂團在新莊保元宮舉辦「恁的演唱會」，要把懷念的老歌唱給大家聽。
新北市文化局表示，新莊廟街擁有300多年歷史，透過新莊進香團的活動，看見年輕人用創意翻轉新莊廟街；而「恁的演唱會」則是於2018年由謝銘祐、透南風文化創意有限公司、麵包車樂團一同發起的音樂公益行動，從籌備會議、會前準備到演唱會，都是由社區長輩們擔任主要志工，幾年來跑遍各地，從屏東萬巒、高雄茄萣、澎湖湖西、台南後壁，唱到新北三芝，這次新北市文化局、永豐銀行與策劃團隊合作在新莊保元宮舉辦第39場「恁的演唱會」，免費唱歌給社區長輩聽。
除有金曲歌王謝銘祐獻唱屬於長輩們青春回憶的懷念老歌，現場還有「拍立得體驗活動」，長輩完成拍立得就可獲得限量小禮物，數量有限送完為止。另外還有「村民舞台」社區展演，展現社區長輩的活力。
此外，2022藝起來新莊串門子相關系列活動，還包括新莊文化藝術中心扣合傳統布袋戲文化辦理的兩大布袋戲特展，「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展、幕前·幕後—傳統藝術藝師紀錄展；新北市立圖書館新莊中港分館則推出「新」英雄崛起，英語走讀新莊廟街等。
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