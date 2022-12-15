藝起來新莊串門子登場 金曲歌王謝銘祐明天開唱

藝起來新莊串門子今年邁入第3年，新莊進香團活動已於上周末登場，而12月16日晚間將由第24、28屆金曲獎最佳台語歌手的金曲歌王謝銘祐，率領麵包車樂團在新莊保元宮舉辦「恁的演唱會」，要把懷念的老歌唱給大家聽。

新北市文化局表示，新莊廟街擁有300多年歷史，透過新莊進香團的活動，看見年輕人用創意翻轉新莊廟街；而「恁的演唱會」則是於2018年由謝銘祐、透南風文化創意有限公司、麵包車樂團一同發起的音樂公益行動，從籌備會議、會前準備到演唱會，都是由社區長輩們擔任主要志工，幾年來跑遍各地，從屏東萬巒、高雄茄萣、澎湖湖西、台南後壁，唱到新北三芝，這次新北市文化局、永豐銀行與策劃團隊合作在新莊保元宮舉辦第39場「恁的演唱會」，免費唱歌給社區長輩聽。

除有金曲歌王謝銘祐獻唱屬於長輩們青春回憶的懷念老歌，現場還有「拍立得體驗活動」，長輩完成拍立得就可獲得限量小禮物，數量有限送完為止。另外還有「村民舞台」社區展演，展現社區長輩的活力。