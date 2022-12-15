年關將近選購年節賀禮 新北庇護商品種類多元快來挑

歲末將至，新北勞工局推薦民眾購買庇護工場年節好禮，這些禮盒內包含餅乾、鳳梨酥、盆栽及手工皂等，全部都有身心障礙者熱情參與，讓民眾可以送禮賀年兼做愛心。

勞工局表示，新北庇護工場產品種類相當多元，除了精緻應景的包裝，也兼顧到味覺與視覺上的享受。今年喜憨兒庇護工場推出「春漾繽紛」和「春鳴喜樂」禮盒，不但與插畫家聯名設計外包裝，口味上也有多種選擇。

勞工局說，像是鳳梨酥的餅皮有五種口味，口感繽紛綻放，一次滿足味蕾，是選擇障礙者的救星。「愛不囉嗦手作體驗館」則推出「手感雙餡蛋捲禮盒」、「堅果禮盒」和「甜星豐月經典禮盒」，除有香濃滑順的花生醬及可可榛果醬包餡蛋捲，飽滿內餡更是每一口都令人驚艷，其他也有適合闔家拜年的豬肉乾及堅果隨手包等豐富產品，讓民眾在年節可以大飽口福，福氣滿滿。