北市跨年12月31日晚間7時起交管 北捷42小時不收班

台北2023跨年晚會31日登場，交通局今天宣布，當天將自晚間7時起分3階段交管；台北捷運也比照往例，將連續營運42小時，並以韓國梨泰院事件為鑑，在重要站點加派人力管制人流。

交通局今天舉辦2023跨年晚會交通管制措施宣導記者會，交通局長陳學台指出，今年的管制措施與往年差不多，還是呼籲民眾盡量利用大眾運輸工具，且晚會當天是週六，不會與上班通勤車流交織，預期壓力不會太大。

交通局說明，配合晚會活動與台北101煙火施放，信義計畫區將從31日晚間7時起隔天凌晨3時分3階段交通管制，第1階段管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第2階段自晚間8時起實施，禁止車輛進出。

交通局表示，第3階段從晚間10時開始，管制範圍涵蓋松德路、光復南路、莊敬路、忠孝東路等禁止車輛進出，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制。

台北捷運公司指出，捷運當天循往例連續42小時不收班，全線列車下午3時至隔天上午6時不開放自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘，並視人潮狀況彈性調整班距，市政府站及台北101/世貿站也會適時過站不停。

北捷副總經理楊秦恒說，有鑑於發生韓國梨泰院踩踏事件，今年針對人潮最多的市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口會擴大淨空緩衝區，將管制範圍往外推1公尺，現場加派人力維持秩序，閘門口、月台間也會加強管控人流。

北捷呼籲，民眾散場時儘量前往國父紀念館、永春、信義安和、象山、南京三民等站搭車，避開市政府及台北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便，並遵守工作人員引導，期盼隔天凌晨2時完成輸運任務。

此外，交通局表示，因為晚會舞台搭拆，市府路及新仁愛路將從111年12月25日下午1時至112年1月2日中午12時實施交通管制。