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台中市公車候車亭明年起全面禁菸 違者最高罰1萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局與交通局合作，公告明年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局與交通局合作，公告明年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今天說，繼2015年6月17日公告台中市400處公車候車亭為禁菸場所後，因應公車路線擴大，與交通局合作，公告明年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，禁菸範圍包含候車亭屋簷垂直投影面積區域範圍，違者將依菸害防制法，裁處2000元至1萬元罰鍰。

國民健康署表示，菸品使用是導致死亡的第一原因，二手菸已被國際癌症研究中心歸類為一級致癌物質，且研究指出菸品與腫瘤、糖尿病、心血管系統疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、腎臟疾病、意外傷害等7大類死因有相關。

衛生局長曾梓展說，根據研究，二手菸環境會讓年輕、健康的非吸煙者血管受到損傷，還會抑制身體的自然修復機能，對此，衛生局配合在地特色持續推動台中市無菸友善環境達4045處，包含公園綠地963處、高中職以下學校校園及連人行道365處、連鎖超商及咖啡廳騎樓、庇廊1772處等。

衛生局表示，市府持續透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、宣導圖卡及官網等，宣導無菸公車候車亭，並加強稽查；有戒菸需求的市民，全市有515家戒菸服務合約醫事機構，可提供專業的戒菸治療與衛教，另有免付費戒菸專線0800-636363，提供便利且專業的戒菸諮詢服務。更多保健資訊，可至衛生局官網或官方粉絲專頁「健康小衛星」追蹤、查詢。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

台中市衛生局與交通局合作，公告明年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局與交通局合作，公告明年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／台中市衛生局提供

衛生局 公車 戒菸

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