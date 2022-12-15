財神到！台鹽海洋鹼性離子水聯名文財殿推限量發財水

下個月過年，「恭喜發財，財鹽滾滾！」台灣機能水市場銷售第一的台鹽海洋鹼性離子水與台灣唯一財神祖師廟的「嘉義文財殿」，強強聯手，推出新版「台鹽海洋鹼性離子水」聯名發財水，做為民眾新春「財源滾滾、廣納百財」的開運好選擇。

「文財殿」是嘉義人氣財神廟，供奉文財神比干公，全台信徒眾多，常吸引民眾祈求財運與保佑，上午台鹽公司董事長吳容輝與文財殿主委羅元慶，共同將「文財殿」聯名「台鹽海洋鹼性離子水」發財水進行過爐加持儀式。

吳容輝說，非常高興與文財殿聯名推出「台鹽海洋鹼性離子水」發財水，逢新年，除讓民眾增添新年喜氣，感受不一樣的飲用體驗，也祝福大家新的一年財運亨通、水到渠成。聯名活動，推出輕巧420ml與便攜600ml包裝，台鹽希望讓消費者補充水分外，更全方位、全時段應援財運與福氣，富貴興旺一整年。